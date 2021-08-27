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В облачном сервисе Microsoft Azure нашли опасную уязвимость

Текст:   Виктория Чернышева
27.08.2021,  
16:29
Фото: wiz.io Фото: wiz.io
Фото: wiz.io

В облачном сервисе Microsoft Azure обнаружена уязвимость, которая дает возможность получить доступ к базам данных и аккаунтам нескольких тысяч клиентов.

Брешь две недели назад обнаружили специалисты по кибербезопасности компании Wiz. Как сообщили эксперты, в число взломанных аккаунтов вошли компании из списка Fortune 500 (в него входят крупнейшие по выручке мировые компании).

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Флагманским продуктом Microsoft Azure, и в частности, базами Cosmos DB пользуются такие гиганты, как Coca-Cola.

Причина уязвимости, по данным специалистов - серия ошибок в программном коде. Брешь позволяла любому пользователю доступ к архитектуре сервиса, а также скачивать, изменять или удалять данные клиентов.

Microsoft уже уведомили о проблеме, и в компании приняли меры для восстановления безопасности. Впрочем, не исключено, что какие-то данные уже утекли - неизвестно, знал ли кто-то ранее об уязвимости.

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