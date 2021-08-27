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27.08.2021 13:11
Рубрика: Экономика

В ПФР разъяснили, кому положена ежемесячная денежная выплата

Текст: Василий Кошкин

Отдельные категории россиян имеют право на ежемесячную выплату. В большинстве случаев для ее получения гражданин должен подать заявление, напомнили в отделении Пенсионного фонда России по Челябинской области.

Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости
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На социальные выплаты могут рассчитывать, в частности, ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий и т.д.; инвалиды, включая детей-инвалидов; бывшие несовершеннолетние узники фашизма; лица, пострадавшие в результате воздействия радиации. С полным перечнем можно на сайте ПФР.

"Назначение ежемесячной денежной выплаты носит заявительный характер. Подать заявление можно через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда и портале госуслуг, а также в любом территориальном органе ПФР или МФЦ", - отметили в ПФР.

Исключение составляют граждане с инвалидностью - с 28 июля 2020 года выплата для устанавливается в беззаявительном порядке на основании выписки из акта освидетельствования, поступившей из Федеральной государственной информационной системы "Федеральный реестр инвалидов".

Если человек имеет право на получение ежемесячной денежной выплаты по нескольким основаниям в рамках одного закона, выплата устанавливается по одному основанию, предусматривающему более высокий размер выплаты, добавили в Пенсионном фонде.

Индексация ежемесячной денежной выплаты проводится один раз в год с 1 февраля.

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