В ПФР разъяснили, кому положена ежемесячная денежная выплата

Отдельные категории россиян имеют право на ежемесячную выплату. В большинстве случаев для ее получения гражданин должен подать заявление, напомнили в отделении Пенсионного фонда России по Челябинской области.

На социальные выплаты могут рассчитывать, в частности, ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий и т.д.; инвалиды, включая детей-инвалидов; бывшие несовершеннолетние узники фашизма; лица, пострадавшие в результате воздействия радиации. С полным перечнем можно на сайте ПФР.

"Назначение ежемесячной денежной выплаты носит заявительный характер. Подать заявление можно через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда и портале госуслуг, а также в любом территориальном органе ПФР или МФЦ", - отметили в ПФР.

Исключение составляют граждане с инвалидностью - с 28 июля 2020 года выплата для устанавливается в беззаявительном порядке на основании выписки из акта освидетельствования, поступившей из Федеральной государственной информационной системы "Федеральный реестр инвалидов".

Если человек имеет право на получение ежемесячной денежной выплаты по нескольким основаниям в рамках одного закона, выплата устанавливается по одному основанию, предусматривающему более высокий размер выплаты, добавили в Пенсионном фонде.

Индексация ежемесячной денежной выплаты проводится один раз в год с 1 февраля.