В России увеличилась доля заемщиков без просрочек по всем видам кредитов

Доля заемщиков, у которых нет ни одной просрочки по всем видам кредитов (потребительские и автоссуды, кредитные карты, ипотека) за последний год увеличилась даже больше, чем во время пандемии, следует из расчетов Национального бюро кредитных историй (НБКИ) для "Российской газеты". По мнению собеседников "РГ", тренд продолжится и дальше, но есть и неочевидные риски.

По данным НБКИ, доля заемщиков без единой записи о просрочках в кредитной истории на 1 июля 2020 года составляла 69,1%, а на аналогичную дату 2021 года - уже 70,7% (рост на 1,6 процентных пункта). При этом динамика годом ранее была куда менее значительной: увеличение на 0,3 процентных пункта: с 68,8% на 1 июля 2019 года. "Во многом это связано с тем, что с 2020 года банки начали снижать аппетит к риску и стараться вовлекать в процесс розничного кредитования прежде всего заемщиков хорошего кредитного качества", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Директор департамента розничных рисков банка "Зенит" Александр Шорников констатировал, что клиенты стали уделять внимание качеству своей кредитной истории в части технических просрочек. "С появлением ограничений полной стоимости кредита сократились продажи в высокорисковых сегментах - такие портфели перестали быть рентабельными, так как невозможно установить ставку, покрывающую риск и себестоимость капитала, этот сегмент ушел в микрофинансовые организации", - добавил он.

Руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Егор Кривошея считает, что массовый переход и развитие цифровых каналов взаимодействия с клиентом (мобильные приложения, оповещения и т.д.), которые напоминают о предстоящих платежах, также способствовали росту доли заемщиков без просрочек. "Существуют исследования, которые показывают, что совместное использование смс и push уведомлений от банка снижает вероятность просрочки почти на четверть", - пояснил Кривошея.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин отметил, что активная реструктуризация кредитов в рамках кредитных каникул и собственных программ банков позволила отдельным потенциально проблемным заемщикам успешно вернуться в график платежей.

Дальнейшая динамика просрочек по кредитам напрямую зависит от ситуации в экономике

По прогнозам Кривошеи, тренд на увеличение доли заемщиков без просрочек с большой долей вероятности продолжится, так как экономика набирает обороты, а ситуация с доходами стабилизируется.

Старший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Игорь Алексеев отметил, что удлинение срочности потребкредитов по факту может занижать текущую долговую нагрузку россиян, акумулируя кредитные риски, которые давят на капитал банков.