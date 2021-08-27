В России женщины осваивают фриланс лучше мужчин

Доля женщин, работающих на фрилансе, превысила мужскую, выяснили аналитики крупнейшей фриланс-биржи FL.ru, входящей в IT-холдинг TalentTech. В 2021 на биржах стали работать уже 54% исполнительниц. Растет и количество женщин среди заказчиков фриланс-услуг - оно достигло уже 34%. Исследование проводилось на основе внутренних данных платформы о более чем 2,5 миллиона зарегистрированных пользовательницах.

В сообщении о результатах исследования подчеркивается, что сама фриланс-платформа создавалась с целью предоставить возможность любому желающему найти удаленную работу вне зависимости от места проживания, возраста и пола. Однако на первых порах фриланс был значительно больше распространен среди мужчин: в 2011 году соотношение составляло 63% и 37% в их пользу. "Пандемия серьезно ускорила процесс выравнивания долей и даже привела к преобладанию женщин", - говорит генеральный директор фриланс-биржи FL.ru Анатолий Орлов.

Теперь женщины, выступающие в роли фриланс-исполнительниц, чаще мужчин занимаются написанием текстов, копирайтом и консультациями клиентов в различных сферах. Наибольшую долю - 70-80% - они заняли в категориях "Обучение и консультации", "Тексты", "Переводы", "Архитектура и интерьер", "Аутсорсинг и консалтинг". А наибольший прирост количества женщин-фрилансеров в 2021 году зафиксирован в категориях "Разработка игр" (число исполнительниц увеличилось в два раза), "Инжиниринг" (на 30% больше), "Обучение и консультации" (на 20%).

Еще анализ показывает, что с каждым годом среди фриланс-исполнительниц становится все больше женщин, занятых в сфере технологий. Их доля в специализациях, связанных с IT, уже составляет 35%. В прошлом году прирост составлял 22%, в 2019-м - 15%.

Также сообщается, каких материальных результатов добиваются женщины на фрилансе. Средние чеки заказов женщин-фрилансеров в 2021 году составляют от 8 до 15 тысяч рублей в зависимости от категории заказов: цена выше по "Мобильным приложениям", ниже - "Архитектура/интерьер". При этом они тратят меньше времени на свою работу: согласно ранее проведенному исследованию НИУ ВШЭ и FL.ru, мужчины работают в сети в среднем 48 часов в неделю, а женщины - 43,7 часа.