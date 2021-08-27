В Российской академии образования появятся новые центры

В пятницу на заседании президиума Российской академии образования было принято решение об открытии в РАО шести новых центров.

В Академии появятся:

- Центр воспитания и развития личности;

- Центр развития высшего и среднего профобразования;

- Центр развития педагогического образования;

- Центр образовательного законодательства и проблем правоприменения;

- Центр развития инклюзивного образования;

- Центр развития родных языков и культур.

- Убеждена, что только Академия сегодня может дать экспертную оценку тому цифровому контенту, который наполнил школы в последние полтора года, - сказала президент Российской академии образования Ольга Васильева. - Академия должна развиваться как ведущий научный и научно-методический центр в области наук об образовании. У каждого центра и лаборатории, входящей состав РАО, будет свой научный руководитель из числа академиков и членов-корреспондентом.

Чем будут заниматься центры? По словам заместителя президента РАО Виктора Басюка, в Центре воспитания и развития личности будут изучать личностное развитие ребенка, современные методики воспитания, гуманитарное образование и пр.

В Центре развития высшего и среднего профобразования войдет, в том числе, направление мониторинга диссертаций по педагогическим и психологическим наукам.

При этом уже существующий в РАО Центр развития образования тоже ждут изменения. В его структуре будут, к примеру, такие направления: развитие дошкольного, общего и дополнительного образования, педагогика и психология детства, научные подходы к управлению образованием, социологические исследования и пр.

Всего в РАО будет работать 13 центров по приоритетным направлениям.