В Российской академии образования появятся новые центры

В Академии появятся:
- Центр воспитания и развития личности;
- Центр развития высшего и среднего профобразования;
- Центр развития педагогического образования;
- Центр образовательного законодательства и проблем правоприменения;
- Центр развития инклюзивного образования;
- Центр развития родных языков и культур.
- Убеждена, что только Академия сегодня может дать экспертную оценку тому цифровому контенту, который наполнил школы в последние полтора года, - сказала президент Российской академии образования Ольга Васильева. - Академия должна развиваться как ведущий научный и научно-методический центр в области наук об образовании. У каждого центра и лаборатории, входящей состав РАО, будет свой научный руководитель из числа академиков и членов-корреспондентом.
Чем будут заниматься центры? По словам заместителя президента РАО Виктора Басюка, в Центре воспитания и развития личности будут изучать личностное развитие ребенка, современные методики воспитания, гуманитарное образование и пр.
В Центре развития высшего и среднего профобразования войдет, в том числе, направление мониторинга диссертаций по педагогическим и психологическим наукам.
При этом уже существующий в РАО Центр развития образования тоже ждут изменения. В его структуре будут, к примеру, такие направления: развитие дошкольного, общего и дополнительного образования, педагогика и психология детства, научные подходы к управлению образованием, социологические исследования и пр.
Всего в РАО будет работать 13 центров по приоритетным направлениям.