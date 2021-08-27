В США признали, что коронавирус не был разработан как биологическое оружие

Коронавирус, который впервые зафиксировали в китайском Ухане в конце 2019 года, не был разработан в качестве биологического оружия. Об этом говорится в докладе разведывательного сообщества США по итогам расследования.

"Мы считаем, что вирус не был разработал в качестве биологического оружия", - приводит ТАСС цитату из этого документа.

При этом различные разведслужбы США не пришли к единому выводу относительно происхождения коронавируса COVID-19. По одной из версий, имел место "естественный контакт с зараженным животным". Однако установлено, что китайские власти не имели информации о новом вирусе до того, как произошла вспышка вызванного им заболевания.