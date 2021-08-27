В Венеции-2021 Россию впервые представят в рамках бизнес-программы

Ко Дню российского кино обнародована полная программа присутствия России на Венецианском международном кинофестивале.

До этого было лишь известно, какие именно наши фильмы попали на киносмотр, о чем неоднократно писала "РГ". Вкратце напомним, что в основной конкурс фестиваля отобрана работа Наташи Меркуловой и Алексея Чупова "Капитан Волконогов бежал", снятая в копродукции России, Франции и Эстонии. В секции Orizzonti Extra Россию представит фильм "Мама, я дома" режиссера Владимира Битокова. Документальная картина Насти Коркия "ГЭС-2" войдет в секцию специальных показов. Также, в рамках Венецианской международной недели критики, которая проходит параллельно с основным фестивалем, зрители увидят фильм "Обходные пути" режиссера Екатерины Селенкиной, включённый в программу Национальным союзом кинокритиков Италии.

На рынке копродукции Venice Gap-Financing Market с 3 по 5 сентября будет представлена работа российских режиссёров Дениса Семенова и Георгия Молодцова - интерактивный VR-проект "Knight of The WailingStars" совместного производства России, Франции и Италии.

Однако присутствие России в Венеции-2021 этим не исчерпывается. Впервые в истории российского фестивального присутствия индустриальная площадка Венецианского кинофестиваля Venice Production Bridge, объединяющая ключевых игроков мировой киноиндустрии на одном из старейших киносмотров мира, пройдет с фокусом на Россию. Серия мероприятий в рамках бизнес-программы фестиваля объединит ведущих российских и итальянских деятелей киноиндустрии. Роскино специально готовится в этому событию, и генеральный директор компании Евгения Маркова отмечает, что весомое присутствие России на кинофестивалях в этом году началось с Каннского киносмотра. "Именно там команда Роскино обсудила инициативу "Фокус на Россию" с несколькими индустриальными площадками. И вот уже через полтора месяца, на фестивале в Венеции, совместно с Национальной ассоциацией в области кинопромышленности и смежных индустрий ANICA, Роскино при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда кино впервые в истории Венецианского кинофестиваля представляет возможности российской киноиндустрии столь широко в рамках бизнес-программы. "Произошёл огромный прорыв для российской индустрии - если на мероприятиях прошлых лет она была представлена преимущественно киноработами, то в настоящий момент мы видим существенное расширение именно в плане индустриального диалога", - говорит Маркова.

Роберто Стабиле, глава международного департамента ANICA и координатор аудиовизуального бюро ITA подчеркивает: "Я горд быть в числе организаторов мероприятий Focus On Russia на Венецианском кинофестивале. Это событие - часть программы, которую ежегодно реализует ANICA совместно с Главным управлением кинематографа и аудиовизуальных материалов Министерства культуры Италии, Istituto Luce-Cinecittà и их главными зарубежными партнёрами. На встрече в Италии благодаря содействию Роскино соберутся ведущие российские продюсеры. Это будет особое мероприятие, в рамках которого появится возможность укрепить отношения между профессионалами и начать работать над новыми соглашениями о сотрудничестве в это замечательное время, когда российская киноиндустрия развивается невероятно стремительно".

4 сентября в рамках бизнес-программы Venice Production Bridge пройдёт панельная дискуссия Focus on Russia. Она состоится при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры Италии, Роскино, Национальной ассоциации в области кинопромышленности и смежных индустрий ANICA и Istituto Luce Cinecittà. Российские кинодеятели и представители итальянских профильных организаций и институтов обсудят копродукционные стратегии и инвестиции между Россией и Италией, а также перспективы российского кинорынка с точки зрения международного сотрудничества. Особое внимание спикеры уделят уже имеющемуся опыту совместного производства и возможностям, предоставляемым странами иностранным партнёрам. Модерировать дискуссию будут Евгения Маркова и Роберто Стабиле.

Участники дискуссии, которая пройдет в формате круглого стола - заместитель министра культуры Италии Лючия Боргонцони; посол Италии в Российской Федерации Паскуале Терраччано; глава отдела драматического жанра RAI Мария Пиа Аммирати; генеральный директор Istituto Luce Cinecittà Никола Макканико; глава Отдела Кино Главного управления по кинематографии Министерства культуры Мария Джузеппина Трокколи; генеральный директор Rai Cinema Паоло Дель Брокко; руководитель Главного управления по кинематографии Министерства культуры Италии Никола Боррелли; сооснователь и президент кинокомпании Cattleya Риккардо Тоцци; директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации Светлана Максимченко, председатель правления Ассоциации продюсеров, основатель и руководитель кинокомпании СТВ Сергей Сельянов; исполнительный директор Фонда развития современного кинематографа "Кинопрайм" Антон Малышев; генеральный директор кинокомпании "Централ Партнершип" Вадим Верещагин; президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова; основатель и продюсер компании Forest Film, продюсер кинокомпании СТВ Наталья Дрозд; продюсер, основатель и генеральный директор группы компаний "Метрафильмс" Артём Васильев.

6 сентября в рамках программы Focus On Russia в Итальянском павильоне состоится российско-итальянская встреча, главная тема которой - "Россия и Италия: копродукция в киноиндустрии - советы продюсеров".

Участники встречи: председатель правления Ассоциации организаций индустрии анимационного кино, председатель правления киностудии "Союзмультфильм"; генеральный директор киностудии имени М. Горького Юлиана Слащева; продюсер и основатель AR Content Александр Роднянский; основатель и президент компании Star Media Влад Ряшин; основатель и продюсер компании Forest Film, продюсер кинокомпании СТВ Наталья Дрозд; продюсер, основатель и генеральный директор группы компаний "Метрафильмс" Артём Васильев; креативный продюсер студии "Метрафильмс" Карина Кабанова; президент Итальянской ассоциации анимации CARTOON ITALIA Анна-София Ванхоллебеке; со-руководитель кинокомпании Cattleya Марко Кименц; глава CNA Cinema, генеральный директор Minerva Pictures Джанлука Курти; глава Отдела Кино Главного управления по кинематографии Министерства культуры Мария Джузеппина Трокколи; Директор по внутриевропейским вопросам и итальянскому кинематографу Департамента кинематографа и аудиовизуальных индустрий Министерства культуры Бруно Замбардино.

Также на 5 сентября, в рамках VOD Market Day, запланирована дискуссия на тему взаимодействия с аудиторией, пользовательского опыта, использования принципов разнообразия и доступности на рынке VOD - в мероприятии примут участие около 20 европейских VOD-платформ. На ней состоится отдельная презентация рынка российских онлайн-видеосервисов.