ВДВ России первыми в мире десантировали с самолетов целый госпиталь

В субботу, 27 августа российские ВДВ на учении десантировали с военно-транспортных самолетов аэромобильный госпиталь в полном составе. Событие достойно Книги рекордов Гиннесса, ведь ничего подобного ранее никто в мире не делал.

В Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщили, что в этой уникальной операции было задействовано 17 бортов, перевозивших военнослужащих, а также медицинскую технику. "Преодолев чуть более 100 километров, самолеты Ил-76 за 30 минут успешно десантировали на площадку приземления "Будихино" в Костромской области около 160 военнослужащих медицинского персонала госпиталя, 14 единиц бронетанковой и автомобильной техники и 25 платформ П-7 с грузами. 24 платформы - с медицинским имуществом и оборудованием. Одну - с продовольствием", - рассказали в ведомстве.

Там добавили, что по замыслу тактико-специального учения, которое сейчас продолжается, в течение ближайших суток госпиталь развернут в полном объеме. После чего военные медики организуют прием пациентов.

Ранее стало известно, что к экспериментальному учению, которое командование ВДВ организовало по поручению министра обороны Сергея Шойгу, привлекается личный состав мобильного госпиталя 98-й Ивановской десантной дивизии. А сами учения пройдут в Костромской и Ивановской областях. "После десантирования и осуществления сбора на площадке приземления в поле в полном объеме будут развернуты помещения пневмокаркасных палаток основных функциональных подразделений аэромобильного госпиталя", - сообщили тогда в Минобороны РФ.

Учитывая специфику Воздушно-десантных войск и тот факт, что в этом роде войск прыгают с парашютом абсолютно все, в том числе командующий ВДВ, понятен смысл поручения министра обороны. Дело в том, что в боевых условиях "голубым беретам" главным образом приходится действовать в тылу противника. А быстро и скрытно добраться туда можно только по воздуху.

Напомним, что основным предназначением крылатой пехоты, являющейся к тому же резервом Верховного главнокомандующего, является как раз выполнение задач во вражеском тылу. Там десантники должны нарушить своими действиями управления войсками противника, захватывать и уничтожать позиции его высокоточного оружия, срывать выдвижение и развертывание вражеских резервов, блокировать работу тыла и коммуникаций.

Понятно, что выполнение таких задач неминуемо сопровождается боевыми действиями, а значит, выведением из строя не только чужих, но и своих военнослужащих. Для оказания помощи раненым нужны медики и их специальное оборудование. Вот почему встал вопрос о необходимости десантировать вместе со строевыми подразделениями ВДВ также мобильный госпиталь. На этом учении Ивановской дивизии впервые в мире показали, как это делается на практике.