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27.08.2021 05:56
Рубрика: Общество

Вес сам уходит: Профессор объяснил, как избавиться от жира без усилий

Текст: Оксана Грибанова

Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков объяснил, как улучшить фигуру в сжатые сроки и какое количество жира можно безопасно сбросить, чтобы себе не навредить.

Фото: iStock
Профессор рассказал, как он худеет с помощью утреннего кофе

Если у человека лишних 30-40 килограммов, то перед похудением как минимум нужно сдать анализы, считает доктор. Возможно, у человека есть сопутствующие патологии, с которыми опасно быстро терять в весе. Например, нефроптоз. Если с таким заболеванием худеть очень быстро, то может опуститься почка, предупредил врач.

По его словам, можно скинуть максимум 150 граммов жировой ткани в сутки. Хорошо также, когда человек теряет воду, но страшно, если "уходят" мышцы.

"Некоторые пациенты носят на себе 1,5-2 ведра воды. Вода значима, потому что жировая ткань в том числе состоит из воды", - отметил врач, уточнив, что при похудении придется отказаться от сахара, мучного, картофеля, белого риса, меда и любых фруктовых соков, в том числе свежевыжатых.

"На 90 процентов причина избыточного веса - это разбалансировка гормонального фона. То есть, стоит наладить гормональный фон и вес сам собой уходит. Тут никаких особенных усилий предпринимать не надо", - предупредил Алексей Ковальков.

Наука Общество Здоровье

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