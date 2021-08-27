Видео: дружба щенка и олененка умилила пользователей Сети

Детская дружба - самая лучшая и искренняя, она выдерживает испытание временем и расстоянием, невзирая на разницу в социальном положении друзей, национальные и расовые предрассудки. Если твой друг понимает и поддерживает тебя во всем, если в играх с ним ты забываешь про домашние задания и про ужин, то какая разница, сколько зарабатывают его и твои родители и на каких машинах ездят? Все это неважно, если вы с ним действительно настоящие друзья. Даже если один при этом олень, а другой - собака.

Подружившиеся в американском городке Шарлотт (штат Северная Каролина) щенок ретривера и молодой олень стали героями соцсетей и местных СМИ. Как рассказала автор видео, несколько дней олененок приходил к забору загородного дома и смотрел на пса, словно приглашая выйти поиграться, но, увы, мешал забор.

И тогда они решили, что ограда - не помеха для игр, и и стали бегать вдоль нее наперегонки. Промчатся 15-20 метров в одну сторону, там переглянутся весело, отдышатся и - снова бежать, теперь в другую сторону. И так - пока не обессилеют или пока мама не позовет домой. Если это не дружба, то что это?