Врачи рассказали, как соблюдать карантин из-за ковида большой семье

В идеале родственника, который заболел коронавирусом, лучше изолировать в отдельное помещение или квартиру, рассказал инфекционист Евгений Тимаков, пишет РБК. Он советует отселить его в другую квартиру или дом, в крайнем случае - отдельную комнату.

"Если вся семья проживает в одной комнате с заболевшим, изоляцию соблюсти не получится", - говорит врач. При этом изоляция должна длится не менее двух недель, заболевший должен пользоваться личной посудой, бельем, полотенцами и средствами гигиены.

В случае, если кто-то в большой семье заболел коронавирусом, то этого человека стоит поместить в один из обсерваторов, в Москве они расположены в центрах "Крокус" или "Гостиный двор", говорит директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. Она отметила, что обсерваторы есть не только в столице, но и других крупных городах. Что касается менее населенных регионов, то там вопрос решается за счет больниц.

Чем меньше контактов между людьми, тем меньше возможность заражения, отмечает инфекционист Николай Малышев. По его словам, если у кого-то одного найдут коронавирус, то остальные также должны остаться на карантине, считает он. Малышев также обратил внимание, что в больших семьях люди обычно выздоравливают не одновременно, и даже выздоровевший человек может заболеть еще раз.

Но в целом, независимо от того, кто в каком порядке болел, первый заболевший в семью можно возвращаться через 10-14 дней, считают вирусологи. В качестве варианта, они предлагают сдать тест, особенно если в семье есть люди из группы риска.