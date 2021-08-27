Все отделения Сбера перешли на электронные закладные

Все отделения Сбера переведены на выпуск электронных закладных, сообщает пресс-служба банка. Технология, внедренная совместно с ДОМ.РФ и Росреестром, упрощает сопровождение кредитов, в том числе снятие обременения и секьюритизацию, и способствует развитию рынка ипотеки.

Благодаря переходу на электронные закладные существенно сокращаются сроки оформления ипотеки и повышается безопасность проводимых сделок с недвижимостью - от выдачи кредита и регистрации сделки до снятия обременения, отмечает зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев. "Теперь сроки электронной регистрации сделки по всей стране в среднем составляют не более трех рабочих дней", - говорит он.

Электронные закладные с июля 2018 года могут использоваться наравне с документарными. Закладная в цифровом виде формируется банком и включается в общий пакет документов по ипотечной сделке. Для подписания договора участники используют цифровую подпись. После этого банк направляет документы в Росреестр на регистрацию ипотеки, откуда закладная возвращается в депозитарий банка. После погашения ипотеки банк снимает обременение с залога без участия клиента, который затем может свободно распоряжаться недвижимостью.

В этом году ДОМ.РФ совместно с Росреестром усовершенствовал сервис по оформлению электронных закладных, говорит управляющий директор ДОМ.РФ Николай Козак. "Была реализована возможность регистрировать изменения в электронные закладные, а также обеспечена дополнительная защита от ошибок при заполнении закладной", - уточняет он.