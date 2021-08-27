За сутки в России подтверждено 19 509 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России выявлено 19 509 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди них 7,0% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 1509
- 2 Санкт-Петербург 1395
- 3 Московская область 786
- 4 Свердловская область 528
- 5 Ростовская область 488
- 6 Пермский край 480
- 7 Воронежская область 467
- 8 Красноярский край 443
- 9 Самарская область 434
- 10 Нижегородская область 407
- 11 Иркутская область 401
- 12 Омская область 383
- 13 Челябинская область 379
- 14 Ставропольский край 360
- 15 Волгоградская область 355
- 16 Оренбургская область 344
- 17 Республика Крым 329
- 18 Хабаровский край 311
- 19 Республика Башкортостан 301
- 20 Астраханская область 290
- 21 Ульяновская область 286
- 22 Архангельская область 266
- 23 Алтайский край 256
- 24 Тюменская область 251
- 25 Краснодарский край 251
- 26 Республика Коми 248
- 27 Саратовская область 243
- 28 Приморский край 239
- 29 Пензенская область 235
- 30 Удмуртская Республика 225
- 31 Вологодская область 224
- 32 Липецкая область 217
- 33 Тверская область 205
- 34 Ленинградская область 205
- 35 Севастополь 198
- 36 Ярославская область 197
- 37 Забайкальский край 191
- 38 Республика Дагестан 190
- 39 Владимирская область 184
- 40 Калининградская область 182
- 41 Кемеровская область 182
- 42 Курская область 176
- 43 Новосибирская область 174
- 44 Брянская область 170
- 45 Мурманская область 166
- 46 Республика Карелия 159
- 47 Ханты-Мансийский автономный округ 153
- 48 Республика Саха (Якутия) 148
- 49 Республика Хакасия 147
- 50 Чеченская Республика 145
- 51 Белгородская область 141
- 52 Смоленская область 133
- 53 Амурская область 132
- 54 Курганская область 129
- 55 Новгородская область 121
- 56 Ивановская область 121
- 57 Тульская область 121
- 58 Ямало-Ненецкий автономный округ 119
- 59 Рязанская область 118
- 60 Кировская область 115
- 61 Калужская область 112
- 62 Томская область 110
- 63 Костромская область 106
- 64 Республика Калмыкия 101
- 65 Сахалинская область 99
- 66 Орловская область 97
- 67 Республика Бурятия 96
- 68 Псковская область 95
- 69 Тамбовская область 93
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 87
- 71 Республика Чувашия 79
- 72 Республика Мордовия 71
- 73 Республика Северная Осетия-Алания 70
- 74 Республика Ингушетия 69
- 75 Республика Тыва 67
- 76 Республика Марий Эл 61
- 77 Республика Адыгея 60
- 78 Камчатский край 50
- 79 Карачаево-Черкесская Республика 50
- 80 Республика Татарстан 50
- 81 Еврейская автономная область 39
- 82 Республика Алтай 37
- 83 Магаданская область 28
- 84 Чукотский автономный округ 15
- 85 Ненецкий автономный округ 14
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 844 049 случаев (+0,29%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Москва 0,1%
- 2. Республика Бурятия 0,17%
- 3. Республика Алтай 0,18%
За последние сутки подтверждено 798 смертей
- Москва 51
- Санкт-Петербург 33
- Краснодарский край 32
- Свердловская область 32
- Пермский край 30
- Воронежская область 28
- Нижегородская область 26
- Ростовская область 25
- Самарская область 23
- Челябинская область 23
- Ставропольский край 21
- Саратовская область 21
- Московская область 19
- Пензенская область 19
- Алтайский край 19
- Волгоградская область 16
- Удмуртская Республика 16
- Республика Крым 15
- Республика Башкортостан 15
- Республика Дагестан 13
- Оренбургская область 13
- Тюменская область 12
- Иркутская область 12
- Брянская область 11
- Астраханская область 11
- Республика Чувашия 11
- Республика Хакасия 11
- Липецкая область 10
- Тульская область 10
- Мурманская область 9
- Новосибирская область 9
- Тверская область 8
- Республика Коми 8
- Омская область 8
- Смоленская область 7
- Архангельская область 7
- Вологодская область 7
- Владимирская область 6
- Ярославская область 6
- Псковская область 6
- Севастополь 6
- Ульяновская область 6
- Курганская область 6
- Республика Саха (Якутия) 6
- Курская область 5
- Чеченская Республика 5
- Республика Марий Эл 5
- Ханты-Мансийский автономный округ 5
- Ямало-Ненецкий автономный округ 5
- Красноярский край 5
- Белгородская область 4
- Калужская область 4
- Костромская область 4
- Республика Калмыкия 4
- Кабардино-Балкарская Республика 4
- Республика Северная Осетия - Алания 4
- Кемеровская область 4
- Забайкальский край 4
- Сахалинская область 4
- Ивановская область 3
- Орловская область 3
- Рязанская область 3
- Тамбовская область 3
- Новгородская область 3
- Республика Адыгея 3
- Карачаево-Черкесская Республика 3
- Республика Мордовия 3
- Республика Бурятия 3
- Камчатский край 3
- Амурская область 3
- Магаданская область 3
- Хабаровский край 3
- Республика Карелия 2
- Ненецкий автономный округ 2
- Республика Алтай 2
- Приморский край 2
- Ленинградская область 1
- Кировская область 1
За весь период по России умерло 180 041 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 217 человек
- Москва 2297
- Санкт-Петербург 1296
- Московская область 1114
- Нижегородская область 523
- Иркутская область 519
- Пермский край 510
- Свердловская область 476
- Тверская область 456
- Красноярский край 440
- Республика Коми 425
- Республика Хакасия 389
- Республика Крым 372
- Пензенская область 327
- Волгоградская область 318
- Оренбургская область 312
- Хабаровский край 311
- Севастополь 305
- Ростовская область 302
- Челябинская область 279
- Чеченская Республика 276
- Самарская область 272
- Ставропольский край 266
- Смоленская область 261
- Омская область 249
- Приморский край 236
- Саратовская область 228
- Брянская область 215
- Республика Дагестан 214
- Липецкая область 212
- Вологодская область 209
- Алтайский край 202
- Забайкальский край 202
- Ульяновская область 197
- Воронежская область 195
- Калининградская область 188
- Белгородская область 187
- Кемеровская область 187
- Ярославская область 181
- Республика Карелия 177
- Республика Ингушетия 171
- Астраханская область 166
- Архангельская область 164
- Удмуртская Республика 159
- Сахалинская область 158
- Тамбовская область 154
- Тюменская область 154
- Владимирская область 153
- Курская область 140
- Ямало-Ненецкий автономный округ 140
- Ивановская область 138
- Республика Калмыкия 124
- Новосибирская область 119
- Тульская область 114
- Республика Башкортостан 112
- Новгородская область 107
- Кабардино-Балкарская Республика 98
- Курганская область 89
- Рязанская область 87
- Калужская область 84
- Ленинградская область 83
- Кировская область 80
- Мурманская область 78
- Амурская область 76
- Краснодарский край 75
- Костромская область 74
- Республика Тыва 72
- Орловская область 70
- Ханты-Мансийский автономный округ 66
- Псковская область 63
- Республика Чувашия 58
- Республика Алтай 56
- Республика Марий Эл 52
- Республика Мордовия 51
- Томская область 49
- Республика Татарстан 42
- Республика Адыгея 35
- Республика Бурятия 35
- Карачаево-Черкесская Республика 29
- Республика Саха (Якутия) 26
- Республика Северная Осетия - Алания 21
- Камчатский край 19
- Магаданская область 19
- Еврейская автономная область 15
- Ненецкий автономный округ 14
- Чукотский автономный округ 3
За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 112 035.