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27.08.2021 11:05
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 19 509 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За последние сутки в России выявлено 19 509 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди них 7,0% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 1509
  • 2 Санкт-Петербург 1395
  • 3 Московская область 786
  • 4 Свердловская область 528
  • 5 Ростовская область 488
  • 6 Пермский край 480
  • 7 Воронежская область 467
  • 8 Красноярский край 443
  • 9 Самарская область 434
  • 10 Нижегородская область 407
  • 11 Иркутская область 401
  • 12 Омская область 383
  • 13 Челябинская область 379
  • 14 Ставропольский край 360
  • 15 Волгоградская область 355
  • 16 Оренбургская область 344
  • 17 Республика Крым 329
  • 18 Хабаровский край 311
  • 19 Республика Башкортостан 301
  • 20 Астраханская область 290
  • 21 Ульяновская область 286
  • 22 Архангельская область 266
  • 23 Алтайский край 256
  • 24 Тюменская область 251
  • 25 Краснодарский край 251
  • 26 Республика Коми 248
  • 27 Саратовская область 243
  • 28 Приморский край 239
  • 29 Пензенская область 235
  • 30 Удмуртская Республика 225
  • 31 Вологодская область 224
  • 32 Липецкая область 217
  • 33 Тверская область 205
  • 34 Ленинградская область 205
  • 35 Севастополь 198
  • 36 Ярославская область 197
  • 37 Забайкальский край 191
  • 38 Республика Дагестан 190
  • 39 Владимирская область 184
  • 40 Калининградская область 182
  • 41 Кемеровская область 182
  • 42 Курская область 176
  • 43 Новосибирская область 174
  • 44 Брянская область 170
  • 45 Мурманская область 166
  • 46 Республика Карелия 159
  • 47 Ханты-Мансийский автономный округ 153
  • 48 Республика Саха (Якутия) 148
  • 49 Республика Хакасия 147
  • 50 Чеченская Республика 145
  • 51 Белгородская область 141
  • 52 Смоленская область 133
  • 53 Амурская область 132
  • 54 Курганская область 129
  • 55 Новгородская область 121
  • 56 Ивановская область 121
  • 57 Тульская область 121
  • 58 Ямало-Ненецкий автономный округ 119
  • 59 Рязанская область 118
  • 60 Кировская область 115
  • 61 Калужская область 112
  • 62 Томская область 110
  • 63 Костромская область 106
  • 64 Республика Калмыкия 101
  • 65 Сахалинская область 99
  • 66 Орловская область 97
  • 67 Республика Бурятия 96
  • 68 Псковская область 95
  • 69 Тамбовская область 93
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 87
  • 71 Республика Чувашия 79
  • 72 Республика Мордовия 71
  • 73 Республика Северная Осетия-Алания 70
  • 74 Республика Ингушетия 69
  • 75 Республика Тыва 67
  • 76 Республика Марий Эл 61
  • 77 Республика Адыгея 60
  • 78 Камчатский край 50
  • 79 Карачаево-Черкесская Республика 50
  • 80 Республика Татарстан 50
  • 81 Еврейская автономная область 39
  • 82 Республика Алтай 37
  • 83 Магаданская область 28
  • 84 Чукотский автономный округ 15
  • 85 Ненецкий автономный округ 14

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 844 049 случаев (+0,29%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Москва 0,1%
  • 2. Республика Бурятия 0,17%
  • 3. Республика Алтай 0,18%
За последние сутки подтверждено 798 смертей
  • Москва 51
  • Санкт-Петербург 33
  • Краснодарский край 32
  • Свердловская область 32
  • Пермский край 30
  • Воронежская область 28
  • Нижегородская область 26
  • Ростовская область 25
  • Самарская область 23
  • Челябинская область 23
  • Ставропольский край 21
  • Саратовская область 21
  • Московская область 19
  • Пензенская область 19
  • Алтайский край 19
  • Волгоградская область 16
  • Удмуртская Республика 16
  • Республика Крым 15
  • Республика Башкортостан 15
  • Республика Дагестан 13
  • Оренбургская область 13
  • Тюменская область 12
  • Иркутская область 12
  • Брянская область 11
  • Астраханская область 11
  • Республика Чувашия 11
  • Республика Хакасия 11
  • Липецкая область 10
  • Тульская область 10
  • Мурманская область 9
  • Новосибирская область 9
  • Тверская область 8
  • Республика Коми 8
  • Омская область 8
  • Смоленская область 7
  • Архангельская область 7
  • Вологодская область 7
  • Владимирская область 6
  • Ярославская область 6
  • Псковская область 6
  • Севастополь 6
  • Ульяновская область 6
  • Курганская область 6
  • Республика Саха (Якутия) 6
  • Курская область 5
  • Чеченская Республика 5
  • Республика Марий Эл 5
  • Ханты-Мансийский автономный округ 5
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 5
  • Красноярский край 5
  • Белгородская область 4
  • Калужская область 4
  • Костромская область 4
  • Республика Калмыкия 4
  • Кабардино-Балкарская Республика 4
  • Республика Северная Осетия - Алания 4
  • Кемеровская область 4
  • Забайкальский край 4
  • Сахалинская область 4
  • Ивановская область 3
  • Орловская область 3
  • Рязанская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Новгородская область 3
  • Республика Адыгея 3
  • Карачаево-Черкесская Республика 3
  • Республика Мордовия 3
  • Республика Бурятия 3
  • Камчатский край 3
  • Амурская область 3
  • Магаданская область 3
  • Хабаровский край 3
  • Республика Карелия 2
  • Ненецкий автономный округ 2
  • Республика Алтай 2
  • Приморский край 2
  • Ленинградская область 1
  • Кировская область 1

За весь период по России умерло 180 041 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 217 человек
  • Москва 2297
  • Санкт-Петербург 1296
  • Московская область 1114
  • Нижегородская область 523
  • Иркутская область 519
  • Пермский край 510
  • Свердловская область 476
  • Тверская область 456
  • Красноярский край 440
  • Республика Коми 425
  • Республика Хакасия 389
  • Республика Крым 372
  • Пензенская область 327
  • Волгоградская область 318
  • Оренбургская область 312
  • Хабаровский край 311
  • Севастополь 305
  • Ростовская область 302
  • Челябинская область 279
  • Чеченская Республика 276
  • Самарская область 272
  • Ставропольский край 266
  • Смоленская область 261
  • Омская область 249
  • Приморский край 236
  • Саратовская область 228
  • Брянская область 215
  • Республика Дагестан 214
  • Липецкая область 212
  • Вологодская область 209
  • Алтайский край 202
  • Забайкальский край 202
  • Ульяновская область 197
  • Воронежская область 195
  • Калининградская область 188
  • Белгородская область 187
  • Кемеровская область 187
  • Ярославская область 181
  • Республика Карелия 177
  • Республика Ингушетия 171
  • Астраханская область 166
  • Архангельская область 164
  • Удмуртская Республика 159
  • Сахалинская область 158
  • Тамбовская область 154
  • Тюменская область 154
  • Владимирская область 153
  • Курская область 140
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 140
  • Ивановская область 138
  • Республика Калмыкия 124
  • Новосибирская область 119
  • Тульская область 114
  • Республика Башкортостан 112
  • Новгородская область 107
  • Кабардино-Балкарская Республика 98
  • Курганская область 89
  • Рязанская область 87
  • Калужская область 84
  • Ленинградская область 83
  • Кировская область 80
  • Мурманская область 78
  • Амурская область 76
  • Краснодарский край 75
  • Костромская область 74
  • Республика Тыва 72
  • Орловская область 70
  • Ханты-Мансийский автономный округ 66
  • Псковская область 63
  • Республика Чувашия 58
  • Республика Алтай 56
  • Республика Марий Эл 52
  • Республика Мордовия 51
  • Томская область 49
  • Республика Татарстан 42
  • Республика Адыгея 35
  • Республика Бурятия 35
  • Карачаево-Черкесская Республика 29
  • Республика Саха (Якутия) 26
  • Республика Северная Осетия - Алания 21
  • Камчатский край 19
  • Магаданская область 19
  • Еврейская автономная область 15
  • Ненецкий автономный округ 14
  • Чукотский автономный округ 3

За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 112 035.

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