За сутки в России подтверждено 19 509 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России выявлено 19 509 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди них 7,0% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 1509

2 Санкт-Петербург 1395

3 Московская область 786

4 Свердловская область 528

5 Ростовская область 488

6 Пермский край 480

7 Воронежская область 467

8 Красноярский край 443

9 Самарская область 434

10 Нижегородская область 407

11 Иркутская область 401

12 Омская область 383

13 Челябинская область 379

14 Ставропольский край 360

15 Волгоградская область 355

16 Оренбургская область 344

17 Республика Крым 329

18 Хабаровский край 311

19 Республика Башкортостан 301

20 Астраханская область 290

21 Ульяновская область 286

22 Архангельская область 266

23 Алтайский край 256

24 Тюменская область 251

25 Краснодарский край 251

26 Республика Коми 248

27 Саратовская область 243

28 Приморский край 239

29 Пензенская область 235

30 Удмуртская Республика 225

31 Вологодская область 224

32 Липецкая область 217

33 Тверская область 205

34 Ленинградская область 205

35 Севастополь 198

36 Ярославская область 197

37 Забайкальский край 191

38 Республика Дагестан 190

39 Владимирская область 184

40 Калининградская область 182

41 Кемеровская область 182

42 Курская область 176

43 Новосибирская область 174

44 Брянская область 170

45 Мурманская область 166

46 Республика Карелия 159

47 Ханты-Мансийский автономный округ 153

48 Республика Саха (Якутия) 148

49 Республика Хакасия 147

50 Чеченская Республика 145

51 Белгородская область 141

52 Смоленская область 133

53 Амурская область 132

54 Курганская область 129

55 Новгородская область 121

56 Ивановская область 121

57 Тульская область 121

58 Ямало-Ненецкий автономный округ 119

59 Рязанская область 118

60 Кировская область 115

61 Калужская область 112

62 Томская область 110

63 Костромская область 106

64 Республика Калмыкия 101

65 Сахалинская область 99

66 Орловская область 97

67 Республика Бурятия 96

68 Псковская область 95

69 Тамбовская область 93

70 Кабардино-Балкарская Республика 87

71 Республика Чувашия 79

72 Республика Мордовия 71

73 Республика Северная Осетия-Алания 70

74 Республика Ингушетия 69

75 Республика Тыва 67

76 Республика Марий Эл 61

77 Республика Адыгея 60

78 Камчатский край 50

79 Карачаево-Черкесская Республика 50

80 Республика Татарстан 50

81 Еврейская автономная область 39

82 Республика Алтай 37

83 Магаданская область 28

84 Чукотский автономный округ 15

85 Ненецкий автономный округ 14 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 844 049 случаев (+0,29%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Москва 0,1%

2. Республика Бурятия 0,17%

3. Республика Алтай 0,18% За последние сутки подтверждено 798 смертей Москва 51

Санкт-Петербург 33

Краснодарский край 32

Свердловская область 32

Пермский край 30

Воронежская область 28

Нижегородская область 26

Ростовская область 25

Самарская область 23

Челябинская область 23

Ставропольский край 21

Саратовская область 21

Московская область 19

Пензенская область 19

Алтайский край 19

Волгоградская область 16

Удмуртская Республика 16

Республика Крым 15

Республика Башкортостан 15

Республика Дагестан 13

Оренбургская область 13

Тюменская область 12

Иркутская область 12

Брянская область 11

Астраханская область 11

Республика Чувашия 11

Республика Хакасия 11

Липецкая область 10

Тульская область 10

Мурманская область 9

Новосибирская область 9

Тверская область 8

Республика Коми 8

Омская область 8

Смоленская область 7

Архангельская область 7

Вологодская область 7

Владимирская область 6

Ярославская область 6

Псковская область 6

Севастополь 6

Ульяновская область 6

Курганская область 6

Республика Саха (Якутия) 6

Курская область 5

Чеченская Республика 5

Республика Марий Эл 5

Ханты-Мансийский автономный округ 5

Ямало-Ненецкий автономный округ 5

Красноярский край 5

Белгородская область 4

Калужская область 4

Костромская область 4

Республика Калмыкия 4

Кабардино-Балкарская Республика 4

Республика Северная Осетия - Алания 4

Кемеровская область 4

Забайкальский край 4

Сахалинская область 4

Ивановская область 3

Орловская область 3

Рязанская область 3

Тамбовская область 3

Новгородская область 3

Республика Адыгея 3

Карачаево-Черкесская Республика 3

Республика Мордовия 3

Республика Бурятия 3

Камчатский край 3

Амурская область 3

Магаданская область 3

Хабаровский край 3

Республика Карелия 2

Ненецкий автономный округ 2

Республика Алтай 2

Приморский край 2

Ленинградская область 1

Кировская область 1 За весь период по России умерло 180 041 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 217 человек Москва 2297

Санкт-Петербург 1296

Московская область 1114

Нижегородская область 523

Иркутская область 519

Пермский край 510

Свердловская область 476

Тверская область 456

Красноярский край 440

Республика Коми 425

Республика Хакасия 389

Республика Крым 372

Пензенская область 327

Волгоградская область 318

Оренбургская область 312

Хабаровский край 311

Севастополь 305

Ростовская область 302

Челябинская область 279

Чеченская Республика 276

Самарская область 272

Ставропольский край 266

Смоленская область 261

Омская область 249

Приморский край 236

Саратовская область 228

Брянская область 215

Республика Дагестан 214

Липецкая область 212

Вологодская область 209

Алтайский край 202

Забайкальский край 202

Ульяновская область 197

Воронежская область 195

Калининградская область 188

Белгородская область 187

Кемеровская область 187

Ярославская область 181

Республика Карелия 177

Республика Ингушетия 171

Астраханская область 166

Архангельская область 164

Удмуртская Республика 159

Сахалинская область 158

Тамбовская область 154

Тюменская область 154

Владимирская область 153

Курская область 140

Ямало-Ненецкий автономный округ 140

Ивановская область 138

Республика Калмыкия 124

Новосибирская область 119

Тульская область 114

Республика Башкортостан 112

Новгородская область 107

Кабардино-Балкарская Республика 98

Курганская область 89

Рязанская область 87

Калужская область 84

Ленинградская область 83

Кировская область 80

Мурманская область 78

Амурская область 76

Краснодарский край 75

Костромская область 74

Республика Тыва 72

Орловская область 70

Ханты-Мансийский автономный округ 66

Псковская область 63

Республика Чувашия 58

Республика Алтай 56

Республика Марий Эл 52

Республика Мордовия 51

Томская область 49

Республика Татарстан 42

Республика Адыгея 35

Республика Бурятия 35

Карачаево-Черкесская Республика 29

Республика Саха (Якутия) 26

Республика Северная Осетия - Алания 21

Камчатский край 19

Магаданская область 19

Еврейская автономная область 15

Ненецкий автономный округ 14

Чукотский автономный округ 3 За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 112 035. В России появилась еще одна вакцина от COVID-19