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27.08.2021 17:54
Рубрика: Власть

Захарова: Польша в своей миграционной политике забывает о правах человека

Текст: Алексей Чуриков
Польские власти, занимаясь нравоучениями в сфере миграционной политики на международном уровне, у себя в стране руководствуются иными принципами, зачастую забывая о правах человека. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Когда читаешь польские СМИ, может сложиться впечатление, что Варшава - бастион защиты прав человека в мире. Вот, 12 августа прошлого года Польское агентство печати сообщило, что президент Польши Анджей Дуда подготовил письмо к государствам, входящим в Совет ООН по правам человека, с призывом отреагировать на ситуацию с правами человека в Беларуси. 12 июня уже этого года Мининдел Польши Збигнев Pay дает интервью "Польскому радио", где, отвечая на вопрос о том, как ЕС должен формировать отношения с нашей страной, прямо говорит, что "нужно начинать с оценки уважения прав человека и положения гражданского общества в России", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на ее Telegram-канале.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
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Представитель российского МИД назвала очень символичным тот факт, что Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ заседает именно в польской столице. И эта организация, подчеркнула Захарова, призвана следить за соблюдением гражданских прав в ходе различных выборных процессов. "И ежегодно проходит Варшавское совещание ОБСЕ по правам человека. В теории перед нами не просто симпатии политической элиты Польши к правочеловеческой проблематике, а маяк защиты прав и свобод человеческих на этой грешной земле", - отметила дипломат, добавив, что Польша является страной, которая "по-отечески раздает советы и критикует всех подряд, стоит лишь волосу упасть с голов незащищенных".

"Только это все в теории, на бумаге, так сказать. А вот реальность правочеловеческих будней польских коллег", - написала Захарова. Она обратила внимание на то, что на границе Беларуси и Польши зреет миграционный кризис. "Тысячи мигрантов - беженцев из охваченных нестабильностью стран, ставших жертвами западных геополитических проектов, стремятся в ЕС, в т.ч. в Польшу. И стремятся они туда, имея моральное право требовать от благородных интервентов оплаты забытых счетов. Польские войска были задействованы в Афганистане, Ираке и на сирийской границе со стороны Турции. Многие из этих беженцев - женщины с малолетними детьми", - подчеркнула Захарова, заметив, что это прекрасный шанс для польских властей на деле продемонстрировать "заботу о правах человека".

Но когда дело касается собственных интересов, Варшава рассуждает иначе. Захарова обращает внимание на то, что на границу с Беларусью были переброшены польские войска, включая регулярные подразделения армии. Были установлены заборы с колючей проволокой, а всех беженцев, которым удалось перейти на польскую территорию, "бросают в лагеря для интернированных и пытаются выпихнуть несчастных назад в Беларусь".

Как отмечает Мария Захарова, в правительстве и парламенте Польши идут активные обсуждения вопроса о реформировании нынешнего польского миграционного законодательства. Новые законы, уточнила дипломат, должны будут упростить депортацию мигрантов, а также упразднят обязанность рассматривать ходатайства о предоставлении убежища для многих категорий граждан.

"Имеет ли право Польша на суверенную миграционную политику? Конечно, только с двумя условиями. Она должна соответствовать международным обязательствам, взятым на себя Варшавой. Она не должна противоречить тем нравоучительным установкам, которые польские государственные деятели позволяют себе в отношении суверенных государств. Или наоборот: Варшава живет, как хочет, и прекращает поучать кого бы то ни было, как жить им", - заключила Мария Захарова.

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