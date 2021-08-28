Планирующая авиабомба "Дрель" будет высокоточной, что полностью исключит ее попадание в мирные объекты. Об этом на полях форума "Армия-2021" сообщил исполнительный директор "НПК "Техмаш" (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Александр Кочкин.

По его словам, поражающие элементы бомбовой кассеты ПБК-500У СПБЭ, в которой используется исключительно отечественная электронная компонентная база, запрограммированы на конкретные виды целей. Это может быть бронетехника, ракетные и артиллерийские установки, но не гражданские объекты. "При ее сбросе летательному аппарату не нужно заходить в зону ПВО противника, поскольку за счет аэродинамических характеристик боеприпас, в зависимости от высоты сброса, может планировать на десятки километров", - сказал Кочкин.

"Дрель" самостоятельно долетит на необходимое расстояние до цели и раскроется над ней в нужный момент. "Если поражающий элемент не сработал по заданной цели, он все равно через определенное время самоликвидируется и не будет представлять опасности для населения после прекращения боевых действий", - объяснил исполнительный директор концерна.

Ранее сообщалось, что завершить испытания планирующей авиабомбы планируют в 2022 году. А с 2023-го ее запустят в серийное производство.

Из открытых источников известно, что дальность планирования изделия с индексом ПБК-500У СПБЭ-К превышает 30 километров. Это позволяет летчикам использовать авиабомбу без захода в зону действия ПВО противника. Для навигации "Дрели" используется система ГЛОНАСС. Бомба снаряжена 15 самоприцеливающимися боевыми элементами. На конечном участке траектории они отделяются от носителя и спускаются на парашютах, наводясь на объекты удара при помощи радарных и инфракрасных сенсоров. Основная их цель - вражеские танки. Их элементы "Дрели" поражают в наименее защищенную верхнюю проекцию.

К тому же новая авиабомба снабжена системой распознавания "свой-чужой". То есть ее можно применять в контактном танковом бою, где элементы "Дрели" безошибочно выберут для поражения только технику противника. Ранее сообщалось, что одна такая бомба способна уничтожить до шести вражеских танков.

Еще одним несомненным преимуществом называют нечувствительность бомбы к средствам радиоэлектронной борьбы и ее незаметность для радаров. Иными словами, вывести из строя или сбить "Дрель" крайне сложно. Это позволит эффективно использовать боеприпас для уничтожения наземных радиолокационных станций и пунктов управления.