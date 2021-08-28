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Планирующая авиабомба "Дрель". Фото: Дмитрий Решетников/ТАСС Планирующая авиабомба "Дрель". Фото: Дмитрий Решетников/ТАСС
Рубрика: Власть
Проект: Форум Армия 2021
28.08.2021 11:23
Текст: Юрий Гаврилов

Авиабомба "Дрель" будет высокоточной

Планирующая авиабомба "Дрель" будет высокоточной, что полностью исключит ее попадание в мирные объекты. Об этом на полях форума "Армия-2021" сообщил исполнительный директор "НПК "Техмаш" (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Александр Кочкин.

По его словам, поражающие элементы бомбовой кассеты ПБК-500У СПБЭ, в которой используется исключительно отечественная электронная компонентная база, запрограммированы на конкретные виды целей. Это может быть бронетехника, ракетные и артиллерийские установки, но не гражданские объекты. "При ее сбросе летательному аппарату не нужно заходить в зону ПВО противника, поскольку за счет аэродинамических характеристик боеприпас, в зависимости от высоты сброса, может планировать на десятки километров", - сказал Кочкин.

Фото: Евгений Биятов \ РИА Новости
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"Дрель" самостоятельно долетит на необходимое расстояние до цели и раскроется над ней в нужный момент. "Если поражающий элемент не сработал по заданной цели, он все равно через определенное время самоликвидируется и не будет представлять опасности для населения после прекращения боевых действий", - объяснил исполнительный директор концерна.

Ранее сообщалось, что завершить испытания планирующей авиабомбы планируют в 2022 году. А с 2023-го ее запустят в серийное производство.

Из открытых источников известно, что дальность планирования изделия с индексом ПБК-500У СПБЭ-К превышает 30 километров. Это позволяет летчикам использовать авиабомбу без захода в зону действия ПВО противника. Для навигации "Дрели" используется система ГЛОНАСС. Бомба снаряжена 15 самоприцеливающимися боевыми элементами. На конечном участке траектории они отделяются от носителя и спускаются на парашютах, наводясь на объекты удара при помощи радарных и инфракрасных сенсоров. Основная их цель - вражеские танки. Их элементы "Дрели" поражают в наименее защищенную верхнюю проекцию.

К тому же новая авиабомба снабжена системой распознавания "свой-чужой". То есть ее можно применять в контактном танковом бою, где элементы "Дрели" безошибочно выберут для поражения только технику противника. Ранее сообщалось, что одна такая бомба способна уничтожить до шести вражеских танков.

Фото: Илья Максимов \ РГ
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Еще одним несомненным преимуществом называют нечувствительность бомбы к средствам радиоэлектронной борьбы и ее незаметность для радаров. Иными словами, вывести из строя или сбить "Дрель" крайне сложно. Это позволит эффективно использовать боеприпас для уничтожения наземных радиолокационных станций и пунктов управления.

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