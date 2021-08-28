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28.08.2021 07:45
Рубрика: Общество

Балерина рассказала о том, как без лекарств защитить коленные суставы

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Риску развития проблем с коленными суставами подвержены профессиональные спортсмены, а также танцовщики. Именно представители данной профессии разработали бодибалет - особый вид оздоровительного фитнеса, в котором используются балетные движения.

"Еще в училище некоторые травмы мы "лечили" у станка, ведь в балете есть "лечебные" движения. Например, при вывихе нам педагоги говорили не сидеть на скамеечке, а выполнять батман тандю", - рассказала aif.ru балерина музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Ольга Кузьмина.

Фото: iStock
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Упражнение, с которого стоит начинать занятие - это наклоны. Стоя прямо, нужно максимально потянуться макушкой к потолку, при этом пятки остаются на месте. Руки через бока плавно поднимаются вверх над головой. Следите за плечами, они должны быть опущены. Далее плавный наклон на три счета, старайтесь дотянуться руками до кончиков пальцев ног. Подъем на вдохе и снова наклон. Помимо мышц спины и пресса, активно работает задняя поверхность бедра.

Отведение ноги в сторону. Из положения лежа нога поднимается перпендикулярно полу и отводится максимально широко в сторону, растягивая и укрепляя внутреннюю поверхность бедра. Отведенная нога не ложится на пол, а после короткой фиксации через центр возвращается в исходное положение.

Приседания - ноги расположены на ширине плеч, носки врозь. Спина прямая. Руки согнуты в локтях перед корпусом. Во время приседания руки поднимаются вверх. Важно отводить таз назад, делая упор на работу мышц бедер и ягодиц. При правильном выполнении нагрузка на колени минимальна.

Впрочем для профилактики и лечения начальной стадии гонартроза есть масса занятий: лечебная физкультура без статической нагрузки, плавание и аквааэробика. Однако заниматься самолечение не стоит - перед началом занятий следует сначала посетить врача травматолога или ортопеда.

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