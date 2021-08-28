Бюджет на горячее питание в школах увеличен на 4 миллиарда рублей

Ученики младших классов российских школ уже год получают горячее бесплатное питание. Будет ли продолжен этот проект? Такой вопрос задали родители в ходе Общероссийского родительского собрания, которое проходит в субботу.

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, проект будет продолжен. Более того, на 2021 год для этого выделено больше средств.

- На 4 миллиарда рублей больше будет выделено в 2021 году на горячее питание для учеников начальных классов, - сказал Кравцов. - Это связано с демографическим ростом - первоклашек стало больше.

Смогут ли бесплатно питаться в школах ребята из 5-11 классов? Это, по словам министра, зависит от бюджетных возможностей регионов.

К тому же в России появится реестр школьников, которым необходимо специальное питание.

- Есть дети с особыми пищевыми запросами - у кого-то аллергия или другое заболевание, предполагающее специальное меню, - пояснила глава Роспотребнадзора Анна Кузнецова. - Сегодня мы начинаем ведение реестра таких детей, это должно лечь в основу системных мер.