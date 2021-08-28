Боевой экзоскелет будущего оснастили электродвигателями

Боец и в экзоскелете устает, ему тоже хочется посидеть, отдохнуть. И внешне очень трудно увидеть, что под его защитной формой скрывается механическая конструкция. Фото: Сергей Птичкин/ РГ

Специалисты госкорпорации "Ростех" создали уникальный боевой экзоскелет, оснастив его электродвигателями. Первый опытный образец такого экзоскелета может войти в состав экипировки солдата будущего.

"Новейший эзоскелет работает в двух режимах. При этом в активном режиме физические возможности человека усиливают сервоприводы - безредукторные электродвигатели, работающие от аккумуляторов. Такой режим включается при движении солдата по пересеченной местности или горам. В пассивном же режиме экзоскелет может применяться для движения по горизонтальной поверхности с грузом", - сообщает РИА Новости со ссылкой на "Ростех" (в рамках форума "Армия-2021").

Поясняется, что пассивные экзоскелеты не оборудованы двигателями, но за счет своей механики снижают нагрузку на опорно-двигательный аппарат бойца и позволяют ему переносить большие грузы на большее расстояние по ровной поверхности.

Ботинки бойца прикреплены к специальным "подметкам" экзоскелета - вот и все, что выдает очень интересную конструкцию Фото: Сергей Птичкин/ РГ

"Экзоскелет, который мы создаем совместно с коллегами из НИИ механики МГУ имени Ломоносова, снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат на 50 процентов, энергетические затраты при беге и ходьбе - на 15 процентов, позволяет нести до 60 кг груза и стрелять из автоматического оружия на 20 процентов точнее", - уточнил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.

Отмечается, что сервоприводы экзоскелета оборудованы позиционными датчиками, а также датчиками давления в стопах. За счет этого экзоскелет адаптируется под особенности человека, не сковывает его движения и позволяет двигаться интуитивно.

По словам заведующего лабораторией общей механики НИИ механики МГУ им. Ломоносова Владимира Буданова, в перспективе планируется внедрить в конструкцию экзоскелета элементы из композитов, а также сосредоточиться на совершенствовании элементов питания и системы управления.

Представители "Ростеха" также рассказали, российские военные саперы успешно используют пассивные экзоскелеты в Сирии. "Помимо увеличения возможностей военнослужащего многократно увеличивается боевой потенциал всего подразделения. Об этом говорит и опыт боевого применения. Так, в Сирии уже действуют подразделения саперов, оснащенные пассивными экзоскелетами", - сообщили в пресс-службе госкорпорации.