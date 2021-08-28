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28.08.2021 17:15
Рубрика: Общество

Церковь обсуждает этический регламент для искусственного интеллекта

Текст: Елена Яковлева
У человека вырастают новые технические руки и ноги, искусственный интеллект объявляют победившим человеческий мозг, робот замахивается палкой на человека - видеоролики презентаций программ по искусственному интеллекту (ИИ) все рады сделать в жанре "футурошока". Между тем, консервативные институты задают вопросы по поводу последствий развития и внедрения ИИ. И первой это сделала церковь. В Петропавловске-Камчатском только что закончился дискуссионный "круглый стол" "Искусственный интеллект и христианская этика". На вопросы "РГ" отвечает заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе Фото: Николай Галкин/ТАСС Замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе Фото: Николай Галкин/ТАСС
Замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе Фото: Николай Галкин/ТАСС

Почему вдруг тема искусственного интеллекта стала актуальной для церкви?

РПЦ: Стратегии развития искусственного интеллекта нужен этический регламент

Вахтанг Кипшидзе: Этот разговор очень актуален, потому что общество уже сталкивается с результатами работы искусственного интеллекта. Может быть, еще не во всеобъемлющем масштабе, но тем не менее так называемый "слабый" интеллект уже существует - и в банковской сфере, и в медиа. И мы так или иначе являемся участниками каких-то технологических схем, связанными с ИИ. Вместе с тем, мне кажется, стоит констатировать дефицит обсуждения тех последствий, которые эти технологии влекут. Они уже имеют место в нашей повседневной жизни. Мне лично представляется, что абсолютное большинство высокотехнологичных компаний сегодня не заинтересовано в том, чтобы обсуждать этические последствия применения ИИ. Потому что любое обсуждение, как они, видимо, предполагают, неотвратимо приведет к повышению общественного контроля над происходящим, к введению определенных этических или законодательных ограничений. И таким образом все это - тоже вполне ожидаемо - может привести к снижению выручки. Поэтому для них нет смысла обсуждать то, что понизит монетизацию тех или иных технологий. Но такт только с точки зрения бизнеса. С точки зрения религиозных общин и, я думаю, с точки зрения всех людей "доброй воли", это не так.

Что беспокоит церковь в происходящем?

Вахтанг Кипшидзе: Мне кажется, что один из ключевых моментов, который беспокоят всех, это непрозрачность алгоритмов. То есть мы не знаем, как работают те алгоритмы, которые составляют нам предложения по френдленте, или по каким алгоритмам нам одобряют или не одобряют получение кредитов в банках. Какие-то общие представления у нас, может быть, и есть, но все это закрыто от глаз простого пользователя. И в этом есть определенная несправедливость. Поэтому мы выступаем за то, чтобы здесь существовала большая прозрачность и большая степень контроля со стороны общества. А этические последствия обсуждались до того, как они наступают.

Церкви, встающей на защиту человека, естественно стоит начинать такие дискуссии.

Вахтанг Кипшидзе: Конечно, религиозные общины, которые остаются одними из немногих, обеспокоенных проблемами свободы и достоинства человеческой личности, являются естественными участниками этой дискуссии. И очень хорошо, что понимание этого есть у других соорганизаторов нашего круглого стола - фонда Конрада Аденауэра и Национальной технологической инициативы, и у всех, кто участвовал в нашем обсуждении этой темы в Петрапавловске-Камчатском.

Вы ждете изменений ситуации?

Фото: РИА Новости
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Вахтанг Кипшидзе: Разумеется, встреча не приведет к изменению тех норм и правил, которые регулируют развитие новых технологий в этой сфере. Но мне кажется, что привлечение общественного внимания это тоже неплохой способ обострить внимание к уже существующим проблемам в сфере применения искусственного интеллекта. И, конечно, на "круглом столе" прозвучала оценка тех норм, которые уже разработаны рядом крупных христианских общин, прежде всего Римской католической церковью и Южной баптистской конвенцией в США. Думаю, что и наша церковь может подумать о том, как ей в более или менее развернутом ключе выразить свое отношение к этим проблемам. Мы также надеемся, что результаты этой дискуссии на том или ином этапе будут усвоены как бизнес-сообществом, так и широкой общественностью. Ну для этого нужно провести еще очень много дискуссионных мероприятий. Потому что как показывает даже наша небольшая встреча, быстрое, скачкообразное развитие технологий пока еще не обеспечено даже сформировавшимся понятийным аппаратом.

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