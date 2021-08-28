Эксперт перечислила льготы, положенные пенсионерам старше 70 лет

После 70 лет пенсионер может получить субсидию от государства, которая частично компенсирует стоимость коммунальных услуг. Для этого человек должен тратить на оплату ЖКУ не менее 22% ежемесячного дохода. Об этом рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова, пишет "Прайм". Для получения льготы пенсионеру нужно обратиться в МФЦ или ПФР, либо подать заявление на сайте госуслуг.

В числе федеральных льгот есть скидка на оплату взносов на капитальный ремонт: это отдельная строка в квитанции об оказанных жилищно-коммунальных услугах. Однако такую скидку могут получить только собственники квартиры. При достижении восьмидесятилетнего возраста одинокие пенсионеры полностью освобождаются от уплаты взносов на капремонт.

Также пенсионеры старше 70 лет освобождаются от налога на имущество, но не более чем по одному объекту каждого вида. Это могут быть дом, в котором они проживают, квартира или комната, автомобильное место, гараж, хозяйственная постройка до 50 квадратных метров, при условии, что их кадастровая стоимость меньше 300 миллионов рублей и они не используются в предпринимательской деятельности. При начислении самого налога фактическая площадь объекта уменьшается: например, из общей площади дома вычитаются 50 квадратных метров, а квартиры - 20 квадратных метров.

Как и прочие категории пенсионеров, после 70 лет граждане имеют право на льготы при уплате НДФЛ и госпошлины при подаче иска по пенсионным вопросам на сумму не более 1 миллиона рублей. А после 80 лет государство в 2 раза увеличивает пенсионерам фиксированную часть пенсии.

По словам Финогеновой, граждане, которым исполнилось 70 лет, также могут рассчитывать на льготы, установленные для них в регионе проживания. Они могут быть разными. В ряде регионов пенсионеров частично освобождают от оплаты услуг за вывоз мусора, бывают скидки на медицинскую поддержку, лекарства, продукты, освобождение от уплаты налога на транспортные средства. Именно регион устанавливает льготы при уплате налога на землю, которая находится в собственности пенсионера.