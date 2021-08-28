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28.08.2021 09:39
Рубрика: Общество

Эксперт рассказала, как часто россияне посещают врача

Текст: Елена Манукиян
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В среднем в России на одного человека приходится 8,4 посещения врача, рассказала "Российской газете" доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. При этом в прошлом году чаще всего обращались в поликлиники жители Удмуртии, где на одного человека приходится 10,94 посещения доктора, почти столько же раз приходили на прием к врачу жители Хабаровского края: в среднем каждый житель консультировался и обследовался в медицинской организации 10,93 раза. Чуть реже лечились жители Чувашии, на которых приходится 10,48 посещения поликлиник.

Фото: iStock
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Эксперт отмечает, что основная часть россиян получает бесплатную медицинскую помощь. Спрос на услуги частных клиник зависит от достатка жителей региона и доступности в нем бесплатной медицинской помощи. К тому же пакет гарантированных услуг здравоохранения ограничен, поэтому в ряде случаев коммерческая медицина дополняет его.

Так, из 146,2 млн посещений частных клиник в прошлом году четверть приходится на центральный федеральный округ, а каждое пятое на Приволжский федеральный округ. Например, из 9,37 посещений врача москвичами 1,65 - визитов приходится на частные клиники. Распространена коммерческая медицина в Новосибирской области, где в год один житель в среднем посещает платного врача 1,72 раза, а также в Свердловской области (1,66 посещений).

По словам Лебединской, услуги частных клиник в первой половине 2021 года подорожали в среднем на 3,2 %, при этом больше всего в цене выросли услуги врача-стоматолога - на 7,69%. За аналогичный период прошлого года их стоимость увеличилась на 8,75%. Гастроскопия в частных клиниках с января по июль в среднем подорожала на 3,25%, стоимость пребывания пациента в круглосуточном стационаре - на 1,94%, услуги медицинских лабораторий - на 3,43%, а физиотерапевтическое лечение - на 2,81%.

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