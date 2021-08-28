Эксперт рассказала, как часто россияне посещают врача

В среднем в России на одного человека приходится 8,4 посещения врача, рассказала "Российской газете" доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. При этом в прошлом году чаще всего обращались в поликлиники жители Удмуртии, где на одного человека приходится 10,94 посещения доктора, почти столько же раз приходили на прием к врачу жители Хабаровского края: в среднем каждый житель консультировался и обследовался в медицинской организации 10,93 раза. Чуть реже лечились жители Чувашии, на которых приходится 10,48 посещения поликлиник.

Эксперт отмечает, что основная часть россиян получает бесплатную медицинскую помощь. Спрос на услуги частных клиник зависит от достатка жителей региона и доступности в нем бесплатной медицинской помощи. К тому же пакет гарантированных услуг здравоохранения ограничен, поэтому в ряде случаев коммерческая медицина дополняет его.

Так, из 146,2 млн посещений частных клиник в прошлом году четверть приходится на центральный федеральный округ, а каждое пятое на Приволжский федеральный округ. Например, из 9,37 посещений врача москвичами 1,65 - визитов приходится на частные клиники. Распространена коммерческая медицина в Новосибирской области, где в год один житель в среднем посещает платного врача 1,72 раза, а также в Свердловской области (1,66 посещений).

По словам Лебединской, услуги частных клиник в первой половине 2021 года подорожали в среднем на 3,2 %, при этом больше всего в цене выросли услуги врача-стоматолога - на 7,69%. За аналогичный период прошлого года их стоимость увеличилась на 8,75%. Гастроскопия в частных клиниках с января по июль в среднем подорожала на 3,25%, стоимость пребывания пациента в круглосуточном стационаре - на 1,94%, услуги медицинских лабораторий - на 3,43%, а физиотерапевтическое лечение - на 2,81%.