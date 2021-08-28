Эксперты назвали среднюю цену букета к 1 сентября

Букет эконом-класса к 1 сентября обойдется россиянам примерно в 1,5 тысячи рублей, считает президент ассоциации российских флористов Валентина Сафронова, пишет ТАСС. По ее словам, цветы подорожали в этом году в среднем на 20-30%.

А вот в ассоциации цветочного ритейла уверены, что средняя стоимость букетов в цветочных магазинах накануне Дня знаний будет на уровне прошлого года за счет промоакций, поэтому потратят на цветы россияне в среднем 1100 - 1200 рублей. Причем в некоторых регионах хороший букет можно будет купить и за 700 рублей.

Кстати, средняя стоимость букета в малой рознице в августе составила 1096 рублей, что на 11% выше, чем в прошлом году, следует из данных IT-компании "Эвотор".

Большинство экспертов не ожидают большого спроса на цветы в преддверии праздника. "Увеличится он может на 10-15%, не больше", - говорит глава национальной ассоциации цветоводов Алексей Антипов. По его словам, это связано с тем, что многие школы отказываются от проведения праздничных линеек. Предполагаемый небольшой спрос на букеты эксперты также объясняют снижением доходов населения из-за пандемии коронавируса и новым трендом на покупку коллективных подарков: когда один букет учителю дарят от всего класса.

В ассоциации российских флористов считают, что спрос на цветы к 1 сентября останется на уровне 2020 года.