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28.08.2021 00:26
Рубрика: Экономика

Евгений Нифантьев предложил создать доктрину национальной лекарственной безопасности

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Галина Бродская Фото: Галина Бродская
Фото: Галина Бродская

России нужна доктрина национальной лекарственной безопасности, которая обеспечит ее независимость от других стран - производителей субстанций для лекарственного производства. Об этом заявил член Общественной палаты РФ, председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев.

Фото: Галина Бродская
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"История с COVID-19 подвела нас к осознанию важности производства субстанций лекарственных препаратов на территории России. Сейчас монополистами на этом рынке являются Китай и Индия. Они продают субстанции всему миру, а дальше из них уже производятся лекарства под брендами известных торговых марок. С началом первой волны пандемии в России возник дефицит субстанций, поскольку у Китая начались перебои с их производством.

Считаю, что нам необходимо создать доктрину национальной лекарственной безопасности, чтобы Россия стала полностью независима от Китая и Индии", - отметил Евгений Нифантьев.

Он отметил, что для этого у России есть все: научный потенциал, условия и исходное сырье для производства субстанций - газ, нефть и уголь.

"Первый этап - создать производственную базу. Второй - развернуть производство составляющих. А это автоматически означает, что мы становимся одной из ведущих стран с развитой химической промышленностью. Что на выходе нам дает высокую добавленную стоимость при продаже своей продукции, рост налогов, создание дополнительных рабочих мест", - подчеркнул Нифантьев.

В 2020 году Евгений Нифантьев занимался организацией работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции в рамках Всероссийской акции "Мы вместе" на государственном уровне.

Председатель общественной организации "Объединенный молодежный фронт" Ксения Шлямина отметила, что пандемия подстегнула к изменениям в системе здравоохранения, в том числе к решению вопроса качественного лекарственного обеспечения больных.

Фото: Галина Бродская
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"Мы наконец-то поняли реальную значимость отечественной индустрии и тот факт, что наличие резервов для производства лекарств внутри страны стало жизненно важным", - отметила она.

Член Палаты налоговых консультантов Москвы Наталья Шушлебина считает, что сегодня действительно необходимо, чтобы производить в стране лекарства по полному циклу, тогда обеспечивать пациентов можно будет без оглядки на поставщиков сырья.

"Тогда и в условиях внешних вызовов россияне будут гарантированно обеспечены всеми доступными, качественными и современными отечественными препаратами", - уверена Шушлебина.

Экономика Отрасли Фарминдустрия

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