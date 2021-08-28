Фальков: Школьные олимпиады должны стать одинаково прозрачными

Требования к проведению олимпиад для школьников, которые дают право на поступление в вузы без экзаменов, надо пересмотреть и ужесточить. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на "Российской креативной неделе", передает ТАСС.

При этом министр отметил, что ужесточение требований необходимо не для того, чтобы создать искусственные сложности школьникам, а чтобы все олимпиады были максимально прозрачными и объективными. "Желательно увеличивать количество олимпиад, они все должны быть одинаково прозрачны и объективны. На это существует сегодня запрос", - подчеркнул Фальков.