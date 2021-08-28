Новости

В Кабуле протестуют против закрытия банков и обменных пунктов 15:24
Рособрнадзор: Революционных изменений в ЕГЭ вводить не планируется 15:18
Шойгу: ВДВ получит новый облик, войскам понадобится много вертолетов 15:10
Фальков: Школьные олимпиады должны стать одинаково прозрачными 15:03
Оперштаб утвердил алгоритм въезда в Россию иностранных студентов 15:01
Путин выразил соболезнования президенту Казахстана в связи с пожаром 14:59
Разработчики назвали отличие новой вакцины "ЭпиВакКорона-Н" 14:45
Заммэра рассказала о главных природных достопримечательностях ВДНХ 14:36
Глава Минобрнауки не поддержал идею отмены ЕГЭ для гуманитариев 14:35
Самолет Москва - Геленджик выпустили из Домодедово после проверки 14:31
Эксперт: Штраф для Booking может привести к снижению цен на отели в РФ 14:31
Кравцов: В 2022/2023 учебном году появится примерное типовое расписание уроков 14:30
Бюджет на горячее питание в школах увеличен на 4 миллиарда рублей 14:28
Путин поздравил паралимпийцев с новыми победами 14:26
Умерла актриса из "Арабелы" Зденка Прохазкова 14:14
Минобрнауки: Вузы РФ начнут учебный год очно 14:12
Талибы потребовали сдать оружие и автомашины прежнего режима 14:12
В Москве арестован трэш-блогер Репейник 14:10
Россияне назвали любимые книги русских писателей 14:06
Андрей Бочкарев: Строительство московского "Эрмитажа" начнется в ближайшее время 13:59
Кравцов: От школьников не будут требовать прививки 1 сентября 13:54
Захарова: В Нидерландах признали риск полетов над востоком Украины в 2014 году 13:51
Пловец Граничка выиграл золото Паралимпийских игр с рекордом мира 13:47
Умерла член Совета по правам человека Мария Большакова 13:45
В России будут развивать колледжи-заводы 13:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Главные новинки форума "Армия-2021"
Главные новинки форума "Армия-2021"
Опрос "РГ": Вашего питомца не пропускают на борт самолета. Ваши действия?
Опрос "РГ": Вашего питомца не пропускают на борт самолета. Ваши действия?
28.08.2021 15:03
Рубрика: Общество

Фальков: Школьные олимпиады должны стать одинаково прозрачными

Требования к проведению олимпиад для школьников, которые дают право на поступление в вузы без экзаменов, надо пересмотреть и ужесточить. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на "Российской креативной неделе", передает ТАСС.

Глава Минобрнауки не поддержал идею отмены ЕГЭ для гуманитариев

При этом министр отметил, что ужесточение требований необходимо не для того, чтобы создать искусственные сложности школьникам, а чтобы все олимпиады были максимально прозрачными и объективными. "Желательно увеличивать количество олимпиад, они все должны быть одинаково прозрачны и объективны. На это существует сегодня запрос", - подчеркнул Фальков.

Общество Образование Правительство Минобороны Реформа образования

Главное сегодня

США провели спецоперацию против боевика ИГ в Афганистане
Кравцов: От школьников не будут требовать прививки 1 сентября
Глава Минобрнауки не поддержал идею отмены ЕГЭ для гуманитариев
Пушков рассказал о "сюрпризах" плакатов с Калининградом в Германии
В Китае отреагировали на доклад разведки США о происхождении COVID-19
Как сочетаются разные прививки, и все ли они нужны
Где любят отдыхать российские космонавты