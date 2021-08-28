"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре

В сентябре стартует "гаражная амнистия", начинается розыгрыш призов среди прошедших курс вакцинации от COVID-19 и меняются правила расчета больничных по уходу за детьми. Подробнее об этих и других нововведениях - в материале "Российской газеты".

Стартует "гаражная амнистия"

1 сентября вступает в силу закон о "гаражной амнистии". Владелец сможет не только узаконить права на строение, но и бесплатно получить землю под ним.

Легализовать можно капитальный гараж, легально построенный до 29 декабря 2004 года (дата вступления в силу Градостроительного кодекса), а в некоторых случаях и металлическое строение (но не "ракушку"). Комплект документов нужно подавать в местную администрацию. "Амнистия" действует до 1 сентября 2026 года.

Под гаражную амнистию попадут как минимум два миллиона гаражей, сообщал ранее Росреестр. На государственный кадастровый учет сейчас поставлено более 5,6 млн гаражей, из них права зарегистрированы только на 3,5 млн. При этом вообще не оформленных гаражей значительно больше.

Начинается розыгрыш призов для прошедших вакцинацию от COVID-19

С 1 сентября стартует розыгрыш денежных призов для тех, кто сделает прививку от COVID-19. Акция продлится до 1 декабря.

Всего разыграют тысячу наград по 100 тысяч рублей. Главное условие - человек должен пройти курс вакцинации и иметь соответствующую запись в Едином регистре вакцинированных (подтверждается QR-кодом, который отражается в личном кабинете гражданина на портале Госуслуг).

Розыгрыш будет проходить методом случайного выбора таких записей. Единственное, что требуется от человека - иметь банковскую карту МИР и указать ее номер и банковские реквизиты в своем личном кабинете в случае получения уведомления о выигрыше.

Изменятся правила расчета больничных по уходу за детьми

С 1 сентября больничный по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно будет оплачиваться в размере средней заработной платы независимо от страхового стажа родителей. Ранее на пособие в полном размере могли рассчитывать лишь те, кто отработал более восьми лет.

В пресс-службе Минтруда также уточнили, что теперь не будет учитываться и то, как лечился ребенок: амбулаторно или стационарно. Прежде, начиная с одиннадцатого дня при уходе на дому, выплата по больничному устанавливалась в размере половины среднего заработка. Теперь же она будет одинаковой за весь период лечения.

Новая мера, в первую очередь, направлена на поддержку молодых родителей, которые еще не успели заработать себе нужный стаж, подчеркнули в ведомстве. Всего она может коснуться около полутора миллиона семей, в которых часто болеют маленькие дети.

Купить лекарства с доставкой на дом станет проще

С 1 сентября небольшие аптеки смогут удаленно продавать безрецептурные лекарства на своих сайтах или с помощью интернет-агрегаторов. Ранее такое право было только у крупных сетевых аптек, имеющих не менее десяти торговых точек в регионе.

Также подключиться к дистанционной торговле смогут заключившие с аптеками договор маркетплейсы. До этого через них можно было только зарезервировать лекарство на сайте, чтобы выкупить его в аптеке при самовывозе.

По новым правилам цена на лекарства, которые продаются онлайн, не должна быть выше той, которая установлена в самой аптеке. При этом фарморганизация отвечает за условия хранения и качество медикаментов, даже если они продаются на сайте партнера и доставляются сторонними курьерскими компаниями.

Привлечение к онлайн-торговле небольших аптек позволит решить вопрос с доступностью лекарств в удаленных и малонаселенных регионах, считают эксперты.

Вступают в силу новые правила въезда в Россию для иностранцев

С 1 сентября жители стран СНГ смогут пересечь российскую границу только после предъявления отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 с помощью приложения "Путешествую без COVID-19". Тест должен быть сделан не ранее чем за три дня до прибытия. С 25 июля эти правила действовали только для приезжающих с территории стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия).

Исключение будет сделано для лиц, которые въезжают в Россию из стран ЕАЭС транзитом или с кратковременной остановкой. При этом и они должны будут иметь на руках справку с результатами ПЦР-теста.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов пояснил "РГ", что новые правила позволят минимизировать риск завоза коронавируса. Проводить ПЦР-тесты, которые позволят въехать на территорию России, могут лишь лаборатории, прошедшие аккредитацию и соответствующие российским стандартам.

Цены на подсолнечное масло "отпустят"

Соглашение о стабилизации цен на подсолнечное масло заканчивают свое действие 30 сентября. С 1 октября производители и торговые сети могут не удерживать их на уровне 95 рублей и 110 рублей за литр соответственно. А уже с 1 сентября для подсолнечного масла заработает экспортная пошлина - так власти планируют удерживать цены на масло дальше.

В декабре прошлого года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие производители подсолнечного масла и сахара заключили соглашения о стабилизации цен на эти продукты. Федеральные власти неоднократно заявляли, что ограничение цен - крайняя и временная мера. Если вводить ее надолго, это приведет к дефициту товаров - предприятиям станет невыгодно их производить.

Изначально предполагалось, что соглашения будут действовать до апреля 2021 года. Но в конце марта кабмин продлил их, посчитав, что риск роста цен сохраняется.

С 1 сентября начнет действовать плавающая экспортная пошлина по аналогии с зерном. Она составит 70%. Ее будут взимать с разницы между базовой ценой (1 тыс. долларов за тонну) и индикативной ценой (будет рассчитываться еженедельно на основе мировых цен), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента (50 долларов за тонну). При этом в России действует фактически запретительная пошлина на вывоз подсолнечника (50%).

Для молочной продукции длительного хранения маркировка станет обязательной

С 1 сентября цифровая маркировка станет обязательной для молочной продукции со сроком годности более 40 суток. До этого с 20 января она проходила в добровольном порядке.

Цифровая маркировка в России вводится для молочной продукции поэтапно. С 1 июня она стала обязательной для мороженого и сыра. С 1 декабря 2021 года к ним добавится продукция со сроком годности 40 суток и менее. Обязательная поштучная прослеживаемость каждой единицы продукции начнется с 1 декабря 2023 года. Пока эти продукты будут маркироваться на добровольной основе.

Минпромторг неоднократно переносил сроки и смягчал условия маркировки. Так, был оставлен поштучный учет только на товары со сроком годности более 40 суток. А для скоропортящейся продукции в системе маркировки будет предусмотрен только партионный учет. Таким образом бизнес сможет постепенно наладить все процессы и в комфортном режиме подключиться к маркировке.

С помощью маркировки государство борется с нелегальной продукцией. Маркировка позволяет отследить "жизненный цикл" товара - от производства до его продажи в магазине. Каждому товару присваивается уникальный код (Data Matrix, двумерный матричный штрихкод), который наносится на упаковку или товарный ярлык и содержит точные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. Система фиксирует переход товара по всей логистической цепи, включая проверку кода в магазине при размещении товара на полке.

Постепенно вводится обязательная маркировка бутилированной воды

С 1 сентября 2021 года производители бутилированной воды должны будут зарегистрироваться в системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке. Подать заявление будет необходимо в течение семи дней с начала оборота продукции.

Это предваряет обязательную маркировку бутилированной воды: для минеральной воды она станет обязательной с 1 декабря 2021 года, для остальной бутилированной воды - с 1 марта 2022 года.

Маркировать необходимо упакованную воду, включая природную и искусственную минеральную, газированную, без добавления сахара и других подслащивающих или вкусоароматических веществ.

Упакованная вода пополнила список продукции, подлежащей обязательной маркировке, в феврале 2021 года. Эксперимент по маркировке начался еще 1 апреля прошлого года.

Фруктовые вина получат новое название

1 сентября истекает срок, в который компании, имеющие лицензии на производство, хранение и поставки фруктовых вин (произведенных из фруктов, кроме винограда), должны подать в Росалкогольрегулирование заявление о переоформлении лицензии в связи с изменением вида продукции. С нового года эти товары будут переименованы в плодовую алкогольную продукцию.

Аналогичный механизм подразумевается для винных напитков и виноматериалов, названия которых также будут изменены с нового года. Производители первых должны до 1 сентября переоформить лицензии на выпуск виноградосодержащих напитков (с добавлением этилового спирта и без). Те, кто производит виноматериалы, лицензию должны поменять на вино наливом (виноматериалы) или плодовые сброженные материалы.

Все остатки фруктовых вин производители должны распродать до 1 октября 2021 года. Розница должна прекратить реализацию фруктовых вин до конца 2021 года.