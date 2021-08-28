Глава Минобрнауки не поддержал идею отмены ЕГЭ для гуманитариев

Министр высшего образования и науки Валерий Фальков считает, что нельзя отменять ЕГЭ для абитуриентов, которые выбирают гуманитарные направления в вузах.

- Не могу поддержать такое предложение - делить физиков и лириков, гуманитариев и технарей, одним оставлять ЕГЭ, а другим оставлять возможность общаться с преподавателями, - сказал министр в субботу, выступая на Российской креативной неделе в Москве. По его мнению, выводить часть абитуриентов из системы ЕГЭ - неправильно.

Валерий Фальков напомнил: вузы могут сами устанавливать и проводить дополнительные испытания для абитуриентов конкретных направлений.

- Система, которая есть, не лишена недостатков, как и любая другая, но она может совершенствоваться и сегодня позволяет огромному количеству выпускников школ спокойно выстраивать свою учебную траекторию, - пояснил Фальков. - Эту систему можно и нужно совершенствовать, в том числе и через дополнительные вступительные испытания.