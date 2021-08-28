Якутский фильм "Нуучча" получил "Хрустальный глобус" в Карловых Варах

Фильм "Нуучча" якутского режиссера Владимира Мункуева получил "Хрустальный Глобус" в конкурсе East of the West ("Восток-Запад") международного кинофестиваля в Карловых Варах. Единственный фильм из России, попавший в конкурс, его международная премьера и сразу победа! В России премьера картины состоится менее чем через месяц - он вошел в конкурс крупнейшего кинофестиваля российского кино "Кинотавр".

Когда-нибудь искусствоведы посвятят солидные исследования феномену якутского кино. Оно в последние годы побеждало и на Московском Международном кинофестивале ("Царь-Птица"), и на "Кинотавре" ("Пугало") и за пределами нашей страны. И вот - очередной успех нового фильма-экранизации - картина снята по мотивам произведений польского писателя и этнографа Вацлава Серошевского. Кстати, это не первая награда фильма "Нуучча". На кинорынке Industry@Tallin& Baltic Event в Таллине фильм стал победителем программы Works in Progress в категории Post Production Awards.

В фильме снимались Сергей Гилев, Павел Колесов, Ирина Михайлова, Иннокентий Луковцев, Данил Осипов, Зоя Багынанова, Николай Протасов и другие. Продюсеры картины - Борис Хлебников, Александр Плотников, Евгений Никишов, Валерий Федорович, Альберт Рябышев и Андрей Ушацкий.

Время и место действия - Якутская область, конец XIX века. Хабджий и его жена Керемес похоронили второго ребёнка. И в это время местный князь отправляет к ним на поселение русского каторжника Костю...