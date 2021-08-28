Якутский фильм "Нуучча" получил "Хрустальный глобус" в Карловых Варах

Новости

Более 38 тысяч человек в Вооруженных силах вылечили от коронавируса 21:20
Лихачев прокомментировал победу в полуфинале ЧМ по пляжному футболу 20:53
Росстат отметил снижение цен на овощи 20:47
Переговоры о трансфере Мбаппе в "Реал" ведутся уже в ультимативной форме 19:24
Народный артист РСФСР Роман Громадский скончался в Петербурге 19:12
Пентагон заявил о ликвидации двух террористов в Афганистане 19:11
Норрис попал в аварию в квалификации Гран-при Бельгии в "Формуле-1" 18:33
Российская компания создала человекоподобного робота 18:18
Модрич не сыграет против сборной России в отборе ЧМ-2022 18:05
В ДНР сообщили о пяти нарушениях огня со стороны украинских силовиков 18:01
Глава СК потребовал расследовать новую массовую драку в Москве 17:57
Матвиенко наградили узбекским орденом "Дустлик" 17:37
Три человека пострадали в результате взрыва катера на юге Франции 17:23
Больше половины работающих родителей 1 сентября не посетят школы 17:04
"ПСЖ" отклонил второе предложение "Реала" по Мбаппе 16:44
В России создадут инклюзивные творческие лаборатории 16:41
На 98-м году жизни скончался композитор Владилен Бальян 16:25
Продюсеру солиста Rammstein грозит штраф или выдворение 16:22
Минздрав рекомендовал возобновить регулярные медосмотры в школах 16:12
В Ростуризме заявили о создании в Анапе современного семейного курорта 16:00
Патриарх Кирилл назвал приезд патриарха Варфоломея в Киев греховным 15:51
В Кабуле протестуют против закрытия банков и обменных пунктов 15:24
Рособрнадзор: Революционных изменений в ЕГЭ вводить не планируется 15:18
Шойгу: ВДВ получит новый облик, войскам понадобится много вертолетов 15:10
Фальков: Школьные олимпиады должны стать одинаково прозрачными 15:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Как сочетаются разные прививки, и все ли они нужны
Как сочетаются разные прививки, и все ли они нужны
Опрос "РГ": Вашего питомца не пропускают на борт самолета. Ваши действия?
Опрос "РГ": Вашего питомца не пропускают на борт самолета. Ваши действия?
28.08.2021 21:05
Рубрика: Культура

Якутский фильм "Нуучча" получил "Хрустальный глобус" в Карловых Варах

Текст: Сусанна Альперина
Фильм "Нуучча" якутского режиссера Владимира Мункуева получил "Хрустальный Глобус" в конкурсе East of the West ("Восток-Запад") международного кинофестиваля в Карловых Варах. Единственный фильм из России, попавший в конкурс, его международная премьера и сразу победа! В России премьера картины состоится менее чем через месяц - он вошел в конкурс крупнейшего кинофестиваля российского кино "Кинотавр".

Когда-нибудь искусствоведы посвятят солидные исследования феномену якутского кино. Оно в последние годы побеждало и на Московском Международном кинофестивале ("Царь-Птица"), и на "Кинотавре" ("Пугало") и за пределами нашей страны. И вот - очередной успех нового фильма-экранизации - картина снята по мотивам произведений польского писателя и этнографа Вацлава Серошевского. Кстати, это не первая награда фильма "Нуучча". На кинорынке Industry@Tallin& Baltic Event в Таллине фильм стал победителем программы Works in Progress в категории Post Production Awards.

Фото: предоставлено ТНТ
Российский сериал "Вне себя" попал в шорт-листы фестивалей во Франции

В фильме снимались Сергей Гилев, Павел Колесов, Ирина Михайлова, Иннокентий Луковцев, Данил Осипов, Зоя Багынанова, Николай Протасов и другие. Продюсеры картины - Борис Хлебников, Александр Плотников, Евгений Никишов, Валерий Федорович, Альберт Рябышев и Андрей Ушацкий.

Время и место действия - Якутская область, конец XIX века. Хабджий и его жена Керемес похоронили второго ребёнка. И в это время местный князь отправляет к ним на поселение русского каторжника Костю...

Культура Кино и ТВ Наше кино

Главное сегодня

Путин выразил соболезнования президенту Казахстана в связи с пожаром
Кравцов: От школьников не будут требовать прививки 1 сентября
США провели спецоперацию против боевика ИГ в Афганистане
Рособрнадзор: Революционных изменений в ЕГЭ вводить не планируется
Пушков рассказал о "сюрпризах" плакатов с Калининградом в Германии
Обозреватель "РГ" Валерий Кичин - о фильмах, которые пытались прогнозировать будущее
Что общего у Московского Кремля и машины времени