Южная Корея задумалась о "нормальной жизни с COVID-19"

Продолжающиеся периодические "волны" COVID-19, которые возникают несмотря на самое строгое соблюдение всех правил и мер дистанцирования, заставило задаться Южную Корею вопросом: "А может изменить отношение к коронавирусу, воспринимая его как неизбежность по примеру гриппа и продолжить жить с COVID-19 в обычном режиме?" Официальные власти Республики Корея (РК) пока не спешат с подобными смелыми ходами, но под давлением общественного мнения уже заявили, что "могут попробовать" практику "сосуществования с COVID-19", когда в стране будет вакцинировано не менее 70 процентов населения.

Если выстраивать рейтинг стран и народов, которые искренне и добросовестно соблюдают все предписанные властями меры дистанцирования и карантина, то без сомнения Южная Корея была бы где-то на самых первых местах. В корейском обществе доминирует общее понимание, что "правила соблюдать надо" и "они придуманы для нашего же блага". Безусловно, есть и "бунтовщики", которые ставят под сомнение достаточно строгие ограничения, но количество таких отклонений минимально. Например, в населенных пунктах сейчас крайне сложно увидеть человека без маски. А если кто-то без нее идет, то скорее всего человек либо забыл по рассеянности, либо к нему вскоре подойдут полицейские или сотрудники местных органов власти и вежливо, но твердо потребуют надеть маску.

Подобный подход наблюдается и в случае с ограничением работы разного рода общественных заведений. Да, регулярно в новостных выпусках сообщают о выявленных полицией нелегально работающих заведениях, но опять же это отнюдь не правило, а исключение.

В СМИ "ковидная" тематика продолжает оставаться в разряде главных новостей жизни страны. Издания и информагентства РК с большой активностью "бомбардируют" людей подробностями о ситуации с коронавирусом, постоянно подчеркивая, что "ситуация продолжает оставаться сложной" и "расслабляться нельзя".

Но несмотря на подобное образцовое поведение и подход, а также титанические усилия властей и медиков COVID-19 не только не уходит из Кореи, но и периодически ставит рекорды. Конкретно в настоящее время в Южной Корее идет четвертая волна коронавируса, когда число новых зараженных за сутки иногда превышает 2000 человек, что является самым большим показателем для этой страны.

С другой стороны, хотя новых зараженных достаточно много (по крайней мере по меркам Кореи), но численность тяжелых больных и умирающих при этом невелика. Так, летальность уже достаточно давно держится ниже уровня в один процент.

Одновременно ряд мер социального дистанцирования, которые существенно ограничивают (рестораны, кафе и пр.) или вообще полностью запрещают (бары, дискотеки, караоке и пр.) работу многих заведений стал сильнейшим ударом для представителей малого бизнеса, не имеющих из-за COVID-19 возможности нормально трудиться уже полтора года. Несмотря на все программы господдержки малого бизнеса банкротства следуют одно за другим.

В результате корейцы стали задумываться над сменой тактики борьбы с COVID-19 или, скорее, над сменой отношения к коронавирусу. Если говорить о сути, то все активнее обсуждается возможность "проживания вместе с коронавирусом". Человечество же живет, допустим, вместе с гриппом, не запрещая при этом работы ресторанов и не прекращая полеты в другие страны. Да, грипп - не самая приятная болезнь, но и не такая уж и убийственная, чтобы парализовывать нормальную жизнь. А летальность от коронавируса в последнее время стала сопоставима с гриппом. Предлагается точно также относиться к COVID-19. Власти и СМИ должны будут публиковать не статистику новых заболевших за сутки, которая взвинчивает народ, а показатели умерших или тяжелых больных, которая куда менее впечатляющая.

Бывший премьер-министр и один из кандидатов на пост следующего президента РК Ли Нак Ён, в частности, выступил именно с подобной инициативой о "нормальной жизни с COVID-19". Данное предложение явно попало на подготовленную почву и вызвало большой отклик. Корейцы уже устали от разного рода ограничений, которые даже при образцовом их соблюдении отнюдь не гарантируют победу над коронавирусом. Все больше и больше экспертов, СМИ и простых людей выступают за "жизнь с COVID-19".

Правительство и официальные эксперты Республики Корея пока не торопятся с "совместным проживанием с COVID-19", но вынуждены учитывать смену настроений в обществе. На днях директор Агентства по предотвращению и контролю за заболеваниями РК Чон Ын Гён всё же не исключила теоретической возможности трансформации подхода, сказав, что об отмене ограничений и "жизни с COVID-19" можно будет задуматься, когда показатель вакцинации превысит 70 процентов всего населения страны.

Нынешнюю волну коронавируса в РК называют "волной среди непривитых". За период с мая по июль этого года из всех 61 тысячи человек новых зараженных 93 процента составили те, кто не были вакцинированы. Если раньше много тяжелых больных было среди пожилых людей, то теперь их больше среди людей среднего и молодого возраста. А вакцинация, как показывает статистика, позволяет сильно сократить смертность. Если вакцинированный и заражается вновь, то COVID-19 протекает в очень легкой или бессимптомной сфере. Статистика и здесь показывает однозначную картину: за последние несколько недель из 1400 людей, у кого COVID-19 протекает в тяжелой форме, 99 процентов не прошли вакцинацию.

Судя по обещаниям правительства, Южная Корея может начать свою попытку "жизни с COVID-19" достаточно скоро - уже через месяц. Сейчас доля вакцинированных превысила 50 процентов, ожидается, что озвученный порог в 70 процентов будет пройден как раз во второй половине сентября.

Пока же корейцы - что обычные люди, что профессионалы - с большим вниманием наблюдают за тем, как свой эксперимент по "нормальной жизни с COVID-19" ставят другие страны - например Великобритания и Сингапур. Одновременно правительство призывает сограждан активно вакцинироваться, видя в этом залог победы над COVID-19 или хотя бы превращения данной инфекции в аналог сильного гриппа, с которым можно жить полноценную жизнь без серьезных ограничений.