Китай и Россия должны взять будущую судьбу своих стран в собственные руки

Третий в этом году телефонный разговор между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным состоялся 25 августа, сообщает Международное радио Китая.

Совсем недавно в международной повестке дня произошел ряд важных событий: захват власти движением "Талибан" в Афганистане, высокопоставленные чиновники администрации Джо Байдена совершили визиты в страны Юго-Восточной Азии… В этом контексте разговор лидеров КНР и РФ имеет крайне важное и актуальное значение. Эти и многие другие вопросы глубоко обсуждались в ходе нынешнего разговора лидеров Китая и России.

О всестороннем взаимодействии

В ходе телефонного разговора председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что в этом году Китай и Россия отмечают 20-летие подписания китайско-российского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Страны добились целого ряда новых достижений в продвижении всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства двух стран в новую эпоху. Владимир Путин в ходе разговора отметил, что Россия удовлетворена нынешней динамикой развития двусторонних отношений.

Москва поддерживает самые тесные контакты с Пекином на уровне глав государств. Только в 2020 году прошло пять телефонных разговоров между лидерами РФ и КНР. В этом году по телефону они уже общались три раза. Это убедительно говорит о том, что у стратегического партнерства Китая и России нет преград и нет ничего невозможного.

В ходе нынешнего разговора главы государств в очередной раз подчеркнули важность противоэпидемического сотрудничества. Россия первой в мире предоставила Китаю противоэпидемические материалы, а КНР стал одной из стран, оказавших РФ наибольшую противоэпидемическую поддержку. Китай и Россия поддерживают друг друга в противоэпидемическом сотрудничестве, сообща заботясь об общей судьбе и медицинской безопасности населения всей планеты. Китай предоставил в более чем 100 стран и регионов мира вакцины от COVID-19, в то же время российские вакцины одобрены для использования в более чем 80 странах и регионах мира. Си Цзиньпин отметил, что Китай и Россия добились ряда новых успехов в продвижении всестороннего стратегического взаимодействия между двумя странами в новую эпоху, что предоставило важную опору для развития государств и сыграло важную роль в сплочении международного сообщества для преодоления имеющихся трудностей.

Главы обеих стран провели глубокий обмен мнениями по ситуации в Афганистане, вопрос которого станет центральным для обсуждения на сентябрьском заседании ШОС.

Сейчас китайско-российское стратегическое сотрудничество стало значимым и весомым стабилизирующим фактором обеспечения мира и стабильности во всем мире. В ряде важных международных проблем Китай и Россия поддерживают тесные контакты и координируют действия.

19 мая лидеры Китая и России провели первый в этом году видеоразговор. Си Цзиньпин указал, что намерен развивать двусторонние отношения на более высоком уровне, в более широком пространстве и на более глубокой ступени.

Энергетическое сотрудничество - важная составляющая взаимодействия между двумя странами. В этой области стороны добились значительных успехов. Главы Китая и России недавно дали старт началу строительства новых энергоблоков на двух атомных электростанциях "Тяньвань" и "Сюйдапу", которые являются крупнейшими проектами двух стран в технико-экономическом и энергетическом сотрудничестве.

Эксперт Академии общественных наук КНР по российским вопросам Цзян И подчеркивает, что даже в эпидемической ситуации Китай и Россия продолжают прилагать активные усилия к разработке и реализации новых проектов сотрудничества. Начало строительства АЭС не только свидетельствует о новом прорыве сторон в высокотехнологичной области и взаимном инвестировании, но и представляет собой меры обеих стран по поддержанию развития в условиях западного вмешательства и санкций.

В то же время администрация Джо Байдена заявила об отказе от введения санкций в отношении газопровода "Северный поток-2". Но это лишь пустые слова, на деле ситуация остается сложной. Такие махинации Китай и Россия ясно видят.

В нынешнем году еще один разговор между лидерами Китая и России прошел в преддверии 100-летия основания КПК. Самое важное содержание в разговоре, прошедшем в формате видеоконференции, - это официальное заявление о продлении действия двустороннего Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, которому исполняется 20 лет. Крайне важная деталь - момент продления Договора был перенесен на полгода раньше запланированного срока.

В тот же день США совместно с 32 странами начали самые крупномасштабные за последние десятилетия военные учения "Sea Breeze" ("Морской бриз") в акватории Черного моря. Также незадолго до этого разговора Джо Байден провел встречу с Владимиром Путиным и крайне недоброжелательно назвал Китай "угрозой для России".

В последнее время прошли совместные учения вооруженных сил Китая и России под кодовым названием "Запад/Взаимодействие-2021". Это первые крупномасштабные совместные учения и тренировки вооруженных сил двух стран, проведенные в Китае после начала эпидемии COVID-19. Одна деталь - обе стороны не только показали друг другу современное оружие, но и обменялись опытом и совместно опробовали его.

Взаимное доверие здесь очевидно без всяких сомнений. Высокий уровень сотрудничества беспрецедентен.

Совместная борьба с внешним вмешательством

В нынешнем телефонном разговоре впервые было использовано словосочетание "сотрудничество по борьбе с вмешательством".

В нынешнем разговоре Си Цзиньпин подчеркнул, что как партнеры по всестороннему стратегическому взаимодействию в новую эпоху Китай и Россия должны углублять сотрудничество по борьбе с вмешательством в разных областях и взять будущую судьбу своих стран в собственные руки.

За день до нынешнего телефонного разговора, лидеры "Большой семерки" провели онлайн-переговоры о введении новых санкций против Талибана. В день звонка государственный секретарь США Энтони Блинкен вновь пригрозил Талибану, что если талибы будут задерживать и противодействовать выводу войск США из Афганистана, Штаты будут использовать все необходимые меры для изолирования и уничтожения враждебных сил. США должны понимать причины сложившейся ситуации - это насильственное продвижение своей "демократической модели", как единственно правильной.

Как отметил Си Цзиньпин в последнем разговоре, "подходят туфли или же нет, узнаешь, лишь примерив их".

Афганский народ имеет наибольшее право голоса в разрешении афганского вопроса.

В день телефонного разговора журналист CGTN взял эксклюзивное интервью у бывшего посла Афганистана в Великобритании. По словам посла, афганский народ не ожидает ничего хорошего от западных стран, и в особенности от Соединенных Штатов. Журналист Медиакорпорации Китая Цуй Жу в ходе своей профессиональной деятельности также заметил, что многие афганцы, которые ранее нашли убежище в Пакистане, собираются вернуться домой, потому что американские военные ушли и прекратили боевые действия. Очевидно, что от начала до конца именно США причиняли афганскому народу огромные страдания.

Защищать правду

По словам президента России Владимира Путина, в настоящее время стороны должны осуществлять тесное стратегическое сотрудничество и твердо поддерживать друг друга, защищая итоги победы во Второй мировой войне, и отстаивать историческую правду. В прошлом году, когда лидеры Китая и России обменялись поздравительными посланиями по случаю 75-й годовщины победы в антифашистской войне, Путин упомянул о необходимости "сохранить правду о событиях Второй мировой войны".

Незадолго до этого Белый дом выпустил видео, где грубо искажается история Второй мировой войны. В сопроводительном к ролику сообщении говорится, что 8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами. Подчеркивалось также, что "Дух Америки всегда побеждает. В конце концов, так и происходит". Почему история была искажена? Газета Washington Post дала ответ: чтобы нападать на Россию, США пытаются принизить роль Советского Союза во Второй мировой войне. Даже Германия считает действия США недопустимыми и невыносимыми. Глава МИД ФРГ Хайко Маас в своей статье заявил, что "некоторые стороны пытаются переписать историю самым постыдным образом".

Снова упоминая Вторую мировую войну, Цзян И заявил, что, исходя из потребностей идеологической борьбы, Соединенные Штаты настаивают на своей искаженной и нигилистической историографии Второй мировой войны. Их позиция не придает истории объективный смысл, - утверждает Цзян И. По его словам, это политическая позиция США и их политическое оружие для оказания давления на Россию.

Буквально за два дня до телефонного разговора глав КНР и РФ президент Литвы предупредил Россию, чтобы она немедленно вернула Крым Украине. В противном случае Литва присоединится к США в введении санкций против РФ.

Это уже не первый раз, когда новое правительство Литвы провоцирует Россию. Очевидно, что какие-то силы стоят за спиной Литвы и намеренно создают неприятности. Недавно государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Литвы провели телефонный разговор, в ходе которого указали, что поддержка американской стороны в отношении Литвы "крепка, как сталь".

Соединенные Штаты активно работают над разрушением системы глобального управления, ядром которой является Организация объединенных наций (ООН), пытаются отрицать результаты Второй мировой войны.

Игнорируя доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о расследовании происхождения коронавируса на первом этапе, правительство США поручило американской разведке за 90 дней подготовить доклад о происхождении коронавируса. Их намерения ясны как день: продолжать обливать Китай грязью.

Но истину нельзя сфабриковать. 90-дневный срок истек. Американская разведка так и не смогла покрывать свою ложь, и доклад также не был готов. Такому документу, который составлен на основе того, что собрать доказательства в соответствии с заранее предполагаемыми выводами, нельзя показать истину расследования происхождения коронавируса.

В ходе телефонного разговора, Владимир Путин также отметил, что он выступает против политизации вопроса о происхождения коронавируса. Он надеется на углубление практического сотрудничества с Китаем в различных областях и укрепления противоэпидемического сотрудничества в частности.

В ходе телефонного разговора лидеры двух стран сошлись во мнении, что сторонам необходимо сохранить тесные контакты по двусторонним и многосторонним вопросам.

Не следуя западной модели развития, а двигаясь по своему собственному пути, Китай и Россия стали мировыми державами. Путь развития Китая и России - это надежда как для стран, которые подвергаются вмешательствам и санкциям со стороны США, так и для обеспечения мирового порядка, который Штаты подрывают.

Для прогресса человеческой цивилизации не существует единственно правильного пути. Каждый путь каждого государства имеет право на существование.