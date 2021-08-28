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28.08.2021 01:56
Рубрика: Общество

Китайские ученые назвали длящиеся больше года симптомы COVID-19

У пациентов с тяжелой формой COVID-19 более года сохраняется так называемый постковидный синдром. Соответствующие данные опубликованы в журнале The Lancet.

Фото: iStock
Ученые связали постковидные проявления с синдромом хронической усталости

Китайские ученые долгое время следили за состоянием здоровья свыше тысячи человек, средний возраст которых 57 лет. Через полтора года после выздоровления участники исследования прошли глубокое медицинское обследование. Больше половины из них жаловались на усталость, слабость и одышку. Были и пациенты с тревожными состояниями и депрессивными симптомами.

"Мы еще не до конца понимаем, почему психиатрические симптомы чаще встречаются через год, чем через шесть месяцев. Они могут быть вызваны биологическим процессом, связанным с самой вирусной инфекцией или иммунным ответом организма на нее", - говорит профессор Бин Цао, один из авторов исследования.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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