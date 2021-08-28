Корабль Dragon доставить на МКС 2 тонны груза

Принадлежащий компании SpaceX грузовой космический корабль Dragon 28 августа доставит Международную космическую станцию материалы для научных экспериментов, оборудование и предметы первой необходимости.

При хороших погодных условиях в районе мыса Канаверал (американский штат Флорида) запуск осуществят в 3:37 по местному времени (7:37 мск). Стыковка с МКС запланирована на вечер воскресенья (18:00 мск).

На орбиту космический грузовик выведут с помощью ракеты Falcon 9, которая ранее уже использовалась три раза. Космический корабль Dragon также многоразовый - он был на орбите в декабре прошлого года. В этот раз Dragon доставит на МКС более двух тонн груза, сообщает РИА Новости.

Корабль будет находиться на орбите около месяца, после чего вернется на Землю с результатами научных исследований и отработанными материалами.