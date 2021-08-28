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28.08.2021 00:52
Рубрика: В мире

Коронавирус впервые выявили у оленей

Коронавирус впервые выявлен у оленей. "Национальные лаборатории ветеринарной службы министерства сельского хозяйства США объявили сегодня о подтверждении SARS-CoV-2 у диких белохвостых оленей в штате Огайо", - передает РИА Новости сообщение американского минсельхоза.

Фото: Из личного архива Марии Орловой
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Чиновники отметили, что до сих пор коронавирус фиксировали у "небольшого числа видов животных". Среди них, в основном, были те, кто тесно контактировали с больными людьми. Олени попали в это число впервые. Как они заразились, неизвестно.

В сообщении отмечается, что риск передачи вируса от животных людям на данный момент считается низким.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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