Кравцов: В 2022/2023 учебном году появится примерное типовое расписание уроков

По мнению министра просвещения Сергея Кравцова, с федерального уровня неправильно устанавливать график обучения в школах. Решение о введении пятидневки или шестидневки - решение школы, сообщил он в ходе Общероссийского родительского собрания в субботу.

- Администрация устанавливает график в зависимости от возможностей, традиций, которые сложились в том или ином городе или селе, - уточнил министр. - Родители тоже могут участвовать в обсуждении. Но в следующем 2022/2023 учебном году мы представим школам примерное расписание, рекомендации, в которых эффективно распределены предметы - с учетом мнений физиологов, экспертов Роспотребнадзора. Школа, по желанию, сможет пользоваться этим планом или разрабатывать свой.