Постановление правительства Ленинградской области от 26 августа 2021 года № 547 "О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" изменение, дополнив пунктом 1.38 следующего содержания:

"1.38. Установить, что органами записи актов гражданского состояния Ленинградской области государственная регистрация смерти производится исключительно в отношении умерших, последним местом жительства которых является Ленинградская область (жители Ленинградской области), а также в отношении умерших, последним местом жительства которых являются иные субъекты Российской Федерации, в случае если смерть наступила на территории Ленинградской области в результате дорожно-транспортного происшествия, иного правонарушения, несчастного случая, а также в случае наступления смерти в государственной организации здравоохранения Ленинградской области.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко







