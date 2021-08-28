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28 августа 2021 г.

Постановление правительства Ленинградской области от 26 августа 2021 года № 547 "О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" изменение, дополнив пунктом 1.38 следующего содержания:

"1.38. Установить, что органами записи актов гражданского состояния Ленинградской области государственная регистрация смерти производится исключительно в отношении умерших, последним местом жительства которых является Ленинградская область (жители Ленинградской области), а также в отношении умерших, последним местом жительства которых являются иные субъекты Российской Федерации, в случае если смерть наступила на территории Ленинградской области в результате дорожно-транспортного происшествия, иного правонарушения, несчастного случая, а также в случае наступления смерти в государственной организации здравоохранения Ленинградской области.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко



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