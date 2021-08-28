Матвиенко наградили узбекским орденом "Дустлик"

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил председателя Совета Федерации РФ Валентину Матвиенко орденом "Дустлик" ("Дружба"). Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Совфеда.

Матвиенко награждена "за активные усилия и личный вклад в укрепление отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества между двумя странами".

"Это радостное событие является ярким свидетельством Вашего самоотверженного труда и весьма высокого вклада в укрепление отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией, содействие эффективной реализации программ и проектов узбекско-российского многопланового сотрудничества, также развитие межпарламентских связей", - говорится в поздравлении, которое направила спикеру СФ председатель Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева.

Орден "Дустлик" учрежден по инициативе первого президента Узбекистана Ислама Каримова в 1994 году. Им награждаются лица за достижения в работе по укреплению дружбы, братства и взаимного согласия между представителями всех наций и народностей, вклад в развитие дружбы и сотрудничества между народами Узбекистана.