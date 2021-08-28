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28.08.2021 22:50
Рубрика: Власть

МИД рассчитывает на отмежевание талибов от террористов

Текст: Александр Саможнев

Движение "Талибан (запрещено в России) не будут пытаться экспортировать свою идеологию на соседние с Афганистаном страны. Они сегодня и на словах, и на деле выступают как национальное движение, не представляющее угрозы соседям, заявил в эфире YouTube-канала "Соловьев live" спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Фото: SAHEL ARMAN / AFP
Талибы распорядились о сдаче жителями Кабула оружия и боеприпасов

"Я думаю, что так вопрос не стоит, талибы этим заниматься не будут", - полагает дипломат.

Кабулов​ считает, что талибы хорошо выучили урок 20-летней давности. Их идеологом был покойный Усама бен Ладен. Сейчас "Талибан" выступает как национальное, пусть религиозное, военно-политическое движение и они не собираются какие-то угрозы представлять своим соседям.

По оценкам Кабулова, российская сторона фиксирует обнадеживающие сигналы в политическом урегулирования в Афганистане, среди которых - затянувшийся уже на неделю с лишним процесс формирования временного нового руководства. Это говорит о серьезном мыслительном процессе.

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