Минздрав рекомендовал возобновить регулярные медосмотры в школах

Для профилактики постковидных осложнений у детей в Минздраве рекомендовали регулярно проводить медицинские осмотры школьников. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"Сегодня большинство регионов восстановили проведение профилактических осмотров в образовательных учреждениях, и эта работа должна быть, вне всякого сомнения, продолжена. Мы просили бы уделить особое внимание необходимости профилактической работы среди обучающихся", - сказал он в ходе традиционного Общероссийского родительского собрания.

Замминистра подчеркнул, что охрана здоровья школьников - в числе общегосударственных приоритетов. В то же время, школьники находятся в группе особого риска по коронавирусу. Им приходится много контактировать друг с другом, они также, как и взрослые болеют COVID-19, и заболевание у них тоже может протекать в тяжелой форме. При этом вакцинацию от коронавируса детям сегодня не проводят, потому что нет зарегистрированной вакцины, которая разрешена несовершеннолетним.

Так, в России более полумиллиона школьников уже переболели или болеют коронавирусом.

По словам Салагая, важно до самих детей и их родителей довести правильную и корректную информацию о коронавирусе, а также вовремя предупреждать развитие тяжелых заболеваний у несовершеннолетних.