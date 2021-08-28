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28.08.2021 16:12
Рубрика: Общество

Минздрав рекомендовал возобновить регулярные медосмотры в школах

Текст: Елена Манукиян
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Для профилактики постковидных осложнений у детей в Минздраве рекомендовали регулярно проводить медицинские осмотры школьников. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
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"Сегодня большинство регионов восстановили проведение профилактических осмотров в образовательных учреждениях, и эта работа должна быть, вне всякого сомнения, продолжена. Мы просили бы уделить особое внимание необходимости профилактической работы среди обучающихся", - сказал он в ходе традиционного Общероссийского родительского собрания.

Замминистра подчеркнул, что охрана здоровья школьников - в числе общегосударственных приоритетов. В то же время, школьники находятся в группе особого риска по коронавирусу. Им приходится много контактировать друг с другом, они также, как и взрослые болеют COVID-19, и заболевание у них тоже может протекать в тяжелой форме. При этом вакцинацию от коронавируса детям сегодня не проводят, потому что нет зарегистрированной вакцины, которая разрешена несовершеннолетним.

Так, в России более полумиллиона школьников уже переболели или болеют коронавирусом.

По словам Салагая, важно до самих детей и их родителей довести правильную и корректную информацию о коронавирусе, а также вовремя предупреждать развитие тяжелых заболеваний у несовершеннолетних.

Общество Здоровье Общество Семья и дети Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19

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