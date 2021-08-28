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На 98-м году жизни скончался композитор Владилен Бальян

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    28.08.2021, 16:25
Текст:   Юлия Авакова

На 98-м году жизни скончался армянский композитор, выпускник Ереванской государственной консерватории им. Комитаса Владилен Бальян. Об этом сообщает Союз композиторов Армении на своей странице в Facebook.

Балян стал автором многочисленных романсов, эстрадных песен и музыкальных сочинений на стихи армянских поэтов.

Среди его литературных произведений - монографии "Александр Каратов", "Страницы из дневника композитора", сборников "Слово о Спендиарове", "Спендиаров о музыке", "Слово об Араме Тер-Оганесяне", "Слово о Татуле Алтуняне", "Слово о К. Сараджеве".

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