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28.08.2021 19:56
Рубрика: В мире

На Кубе впервые используют импортную вакцину от коронавируса

Текст: Сергей Новиков ( Гавана)
Власти Кубы на фоне резкого роста заболеваемости COVID-19 впервые приняли решение привить население одной из провинций страны - Сьенфуэгос - зарубежной вакциной. Речь идет о китайском препарате производства компании Sinopharm.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сообщил кубинскому агентству ACN генеральный директор Института вакцина имени Финлея Висенте Верес Бенкомо, массовая вакцинация жителей Сьенфуэгоса, в последние недели столкнувшегося с крайне непростой эпидемиологической ситуацией, начнется 29 августа.

Фото: YAMIL LAGE / AFP
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Ученый пояснил, что препарат производства компании Sinopharm, чья эффективность составляет 79%, будут использовать для вакцинации кубинцев в возрасте от 19 лет. По прошествии 21 дня после введения второй дозы китайской вакцины планируется провести ревакцинацию кубинским препаратом Soberana Plus.

При этом Верес не сообщил, сколько именно доз китайской вакцины было приобретено, а также идет ли речь об оказании Пекином гуманитарной помощи или же о покупке препарата. Равно как неизвестно и о дальнейших планах кубинских властей по использованию китайской вакцины.

Отметим, что Куба долгое время отказывалась от использования зарубежных вакцин, рассчитывая на собственные силы. Более того, страна даже не вступила с разработанный под эгидой ВОЗ механизм глобального доступа к вакцинам от COVID-19 COVAX - всемирная инициативу, призванную обеспечить равный доступ стран к вакцинам от коронавируса. За это время на Острове свободы были разработаны пять вакцин-кандидатов, три из которых - Soberana02, Soberana Plus и Abdala уже получили статус вакцин.

Несмотря на успехи кубинской фармацевтики, программа массовой вакцинации продолжает буксовать. Еще в мае министерство здравоохранения Кубы обнародовало амбициозные планы, согласно которым к августу в стране должно было быть привито 70% населения. Сейчас же, согласно официальной статистике, все три компонента вакцины получили около 3,3 миллиона кубинцев, что составляет не более 30%.

В мире Северная и Центральная Америка Куба Вакцинация от коронавируса

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