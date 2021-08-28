На Украине узнали об ультиматуме Меркель Зеленскому

На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер Германии Ангела Меркель выдвинула ультиматум по Донбассу, который она ранее "согласовала" с лидерами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом, заявил в эфире телеканала "Наш" экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев.

По мнению политика, именно от согласия Зеленского на требования ведущих мировых лидеров зависит, состоится ли его визит в Вашингтон.

"Я думаю, что встреча состоится только в одном случае: если Зеленский примет ультиматум, который привезла ему Меркель после встречи с Байденом и после встречи с Путиным", - цитирует РИА Новости Мураева.

Экс-депутат заявил о существовании "консолидированного решения по Украине", которое обусловлено невыполнением Киевом взятых на себя обязательств по урегулированию конфликта. Так, Украина не воплотила в жизнь соглашения, принятые во время саммита лидеров стран "нормандской четверки" в Париже в 2019 году.

Если Зеленский примет, о чем договорился мир по Украине, это будет имплементировано во время встречи в Вашингтоне. Если у него будут какие-то альтернативные варианты - встреча не состоится, - считает Мураев.

Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским запланирована в Вашингтоне на 31 августа. Мероприятие входит в планы президента Джо Байдена на следующей неделе, сообщила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.