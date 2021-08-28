Международный
военно-технический
форум армия-2021
Рубрика: Власть
Проект: Форум Армия 2021
28.08.2021 15:54
Текст: Юрий Гаврилов

Начальник Генштаба подвел итоги форума "Армия-2021"

В субботу, 28 августа, начальник Генштаба Валерий Герасимов подвел итоги Международного военно-технического форума "Армия-2021" и принял участие в награждении компаний оборонно-промышленного комплекса, отличившихся при выполнении гособоронзаказа.

По словам Герасимова, на форуме в этом году были представлены современные и перспективные образцы вооружения, военной и специальной техники российского производства, многие из которых уникальны и не имеют аналогов в мире. Более того, как отметил начальник Генштаба, отечественные военные комплексы стоят на боевом дежурстве днем и ночью, во всех климатических зонах, в воздухе, на земле, на воде, а также в космическом пространстве. "Это стало возможным благодаря тому, что предприятия оборонно-промышленного комплекса России своевременно и качественно и в срок выполняют государственный оборонный заказ", - сказал Герасимов.

Фото: Сергей Птичкин/ РГ
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Награды лучшим предприятиям оборонки вручил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко. Главный приз форума достался корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Ее гендиректору Борису Обносову вручили кубок, выполненный в виде руки, держащий земной шар с красным кристаллом внутри.

За успешное создание ракет "Ангара" наградили Центр имени Хруничева. "Адмиралтейские верфи" отметили за создание неатомных подлодок, а ОКБ "Новатор" - за поставку Минобороны современного ракетного вооружения. Награды также достались "Воткинскому заводу", предприятию "Рубин", Межгосударственной коммерческой корпорации "Вымпел" и ряду других организаций ОПК.

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