Начальник Генштаба подвел итоги форума "Армия-2021"

В субботу, 28 августа, начальник Генштаба Валерий Герасимов подвел итоги Международного военно-технического форума "Армия-2021" и принял участие в награждении компаний оборонно-промышленного комплекса, отличившихся при выполнении гособоронзаказа.

По словам Герасимова, на форуме в этом году были представлены современные и перспективные образцы вооружения, военной и специальной техники российского производства, многие из которых уникальны и не имеют аналогов в мире. Более того, как отметил начальник Генштаба, отечественные военные комплексы стоят на боевом дежурстве днем и ночью, во всех климатических зонах, в воздухе, на земле, на воде, а также в космическом пространстве. "Это стало возможным благодаря тому, что предприятия оборонно-промышленного комплекса России своевременно и качественно и в срок выполняют государственный оборонный заказ", - сказал Герасимов.

Награды лучшим предприятиям оборонки вручил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко. Главный приз форума достался корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Ее гендиректору Борису Обносову вручили кубок, выполненный в виде руки, держащий земной шар с красным кристаллом внутри.

За успешное создание ракет "Ангара" наградили Центр имени Хруничева. "Адмиралтейские верфи" отметили за создание неатомных подлодок, а ОКБ "Новатор" - за поставку Минобороны современного ракетного вооружения. Награды также достались "Воткинскому заводу", предприятию "Рубин", Межгосударственной коммерческой корпорации "Вымпел" и ряду других организаций ОПК.