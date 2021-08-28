Названы страны, где нет ограничений для привитых "Спутником V" туристов

Замороженную жидкую вакцину размораживают перед применением прямо в прививочном кабинете, и после прививки пациент остается под присмотром медиков еще около получаса. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Туристов, привитых российской вакциной Спутник V" без ПЦР-тестов и карантина готовы принять более 15 стран мира, пишет РБК.

Так, с 27 июля ограничения для привитых этой и другими российскими вакцинами ("ЭпиВакКорона", "КовиВак") отменила Венгрия, с 21 июня границы для них открыла Эстония. "Спутник V" признают Турция, Кипр и Египет, которые разрешают въезд без дополнительных тестов через 14 дней после введения человеку второй дозы препарата при наличии документа о пройденной вакцинации на английском языке. Черногория разрешает полностью привитым приехать раньше - через семь дней после второй прививки. Туристы, привитые "Спутник V", без ограничений могут посетить Молдавию, Таджикистан и Азербайджан, где тоже признают "Спутник V" и прививают этой вакциной своих граждан.

В Абхазию, Албанию, Северную Македонию, Доминикану и Мексику без прохождения ПЦР-тестов могут приехать как привитые, так и непривитые россияне. Без ограничений пускает вакцинированных "Спутник V" Болгария.

А вот в Тунисе привитых и переболевших туристов старше 12 лет снова обязали проверяться на коронавирус (срок действия ПЦР-теста - не более 72 часов). Попасть на Шри-Ланку тоже можно с ПЦР-тестом и только вакцинированным туристам, в том числе - российской вакциной "Спутник V". В Сербии отрицательный ПЦР-тест не нужен только тем, кто привился "Спутником V" в медицинских учреждениях этой страны. Обязательное тестирование туристов, привитых любой вакциной, ввели Хорватия, Греция и Марокко.

Вакцинированные "Спутником V" россияне, у которых есть шенгенские визы, могут также приехать на Мадейру - архипелаг и автономный регион Португалии. На материковую часть входящей в ЕС страны могут попасть только туристы, привитые вакцинами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам.

С 1 сентября Таиланд разрешит въезд в страну без карантина россиянам, привитым Спутником V.

А вот в Индонезию туристов пока не пускают совсем. Страна принимает некоторые группы иностранцев, полностью привитых зарегистрированной в их стране проживания вакциной. Таким образом, приехать в Индонезию могут некоторые категории россиян, привитые как "Спутник V", так и препаратами "ЭпиВакКорона" или "КовиВак".