Онколог предупредил об опасном изменении цвета губ

Врач-онколог и хирург Иван Карасев рассказал, какие внешние изменения сигнализируют о появлении проблем со здоровьем. Он посоветовал быть особенно внимательными к изменениям на лице.

Сухая и трескающаяся кожа является не только явным признаком обезвоживания организма, но и часто указывает на серьезные проблемы с работой потовых желез.

Появление волос у женщины в районе челюстей, подбородка и верхней губы, может свидетельствовать о синдроме поликистоза яичников.

Стоит чаще обращать внимание на глаза. Красные прожилки в склерах - сигнал нервного истощения, а желтизна склер может сигнализировать о больной печени. На заболевания мочевого пузыря, предстательной железы иногда указывает бледно-розовая окраска участка вокруг глаз. Тем, у кого темные круги под глазами или мешки, рекомендуется проверить почки и мочевой пузырь.

На проблемы с сердцем и сосудами может указывать синева на губах. В любом случае при такого рода жалобе стоит показаться специалисту. Врач также считает, что не стоит игнорировать любое "необъяснимое" изменение цвета лица. Например, длительная бледность часто предупреждает об анемии, желтоватый оттенок - о проблемах с печенью.