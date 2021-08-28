Оперштаб утвердил алгоритм въезда в Россию иностранных студентов

Иностранные студенты начнут приезжать в Россию уже со следующей недели, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

- Вчера оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой утвердил алгоритм приезда иностранных студентов в Российскую Федерацию, - цитирует министра "Интерфакс". - Начиная уже с сегодняшнего дня университеты ачинают работать, и на той неделе будет активный заезд иностранных студентов.

Напомним, оперштаб разрешил возвращаться на учёбу в Россию иностранным студентам из любых стран. Все, кто уже учился или поступил в этом году, смогут вернуться в общежития и учиться в привычном формате.