Оперштаб: В Москве выявлено 1498 новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице сообщает: в Москве выявлено 1498 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 527 человек. На ИВЛ находятся 294 человека.

В городе выздоровели ещё 2 040 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 441 166. В столице скончались 55 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация опубликована на сайте mos.ru/privivka/.