Постановление правительства Орловской области от 26 августа 2021 года № 504 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Орловской области на 2022 год"

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Орловской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Орловской области на 2022 год на душу населения в размере 11 114 рублей, для трудоспособного населения - 12 114 рублей, для пенсионеров - 9 644 рублей, для детей - 11 122 рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Орловская правда".

Председатель Правительства Орловской области А.Е.Клычков







