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28.08.2021 15:51
Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл назвал приезд патриарха Варфоломея в Киев греховным

Текст: Елена Яковлева

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал визит патриарха Константинопольского Варфоломея в Киев греховным и малообъяснимым.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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"Да помогает Пресвятая Богородица сохранять единство православных, сегодня разрываемое силами зла", - процитировали РИА Новости слова патриарха, сказанные сегодня в проповеди в праздник Успения Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя.

По словам патриарха, сегодня во вселенском православии эти силы, "используя тяжелейшее положение, сложившееся на Украине, стараются разорвать единство православной церкви. И в чем-то успевают". И привел в пример "греховное и малообъяснимое посещение патриархом Константинопольским Киева и его сослужение с раскольниками".

Напомним, что патриарх Варфоломей посетил Украину 20-24 августа, приняв участие в праздновании 30-летия независимости страны. Во время визита он совершил богослужение с раскольниками из Православной церкви Украины (ПЦУ), встретился с президентом страны Владимиром Зеленским и другими политиками.

Прихожане канонической Украинской православной церкви (УПЦ) провели молитвенное стояние у Верховной рады, где была запланирована встреча патриарха с одним из украинских политиков.

При этом, по словам журналиста, у многих в руках были плакаты с надписями "Варфоломей благословляет разбойников", "Кровь православных - на твоих руках", "Верни нам 500 храмов", "Нас миллионы, у нас один предстоятель - блаженнейший Онуфрий".

Общество Религия

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