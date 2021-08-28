Пентагон сообщил о контроле американских военных над аэропортом Кабула

Пентагон опроверг заявление талибов о том, что они контролируют часть международного аэропорта Кабула.

"Талибы не контролируют никакую часть международного аэропорта имени Хамида Карзая, я видел эти сообщения, это ложь", - приводит ТАСС заявление пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби на брифинге.

Он добавил, что аэропорт полностью под контролем американских военных.

Ранее представители запрещенного в РФ движения "Талибан", захватившего власть в Афганистане, сообщили, что "три важных пункта в военной части аэропорта Кабула были эвакуированы американцами и уже находятся под контролем" боевиков.