Пять невероятно ценных архивов, за которыми охотятся коллекционеры

Специально для "Российской газеты" антиквар, вице-президент российской Гильдии антикваров-книжников, совладелец аукционного дома "12й стул" Екатерина Кухто рассказала о самых интересных архивных находках в России и Франции.

Фото: Аукционный дом "12-й стул"

Драгоценности Зыкиной

У Людмилы Георгиевны Зыкиной не было детей и все наследство досталось племянникам певицы. Сразу после ее смерти богатства исчезли - и нашлись на даче помощницы. Та объяснила: выполняла волю покойной. При том, что завещания Зыкина не оставила. Так имущество по закону ушло трем ближайшим родственникам, которые не сумели поладить. Сначала украшения продавал племянник Зыкиной - Сергей. И даже пустил их с молотка на аукционе "Гелос", выручил 31 миллион рублей. Те торги были аннулированы из-за претензий внезапно объявившихся новых наследников народной артистки. Так драгоценности оказались в аукционном доме. Была проделана огромная работа юристов, под камерами в Сбербанке на Тверской было подписано множество документов. Для "12го стула" эти торги стали большой победой, в первую очередь юридической, ведь эта многолетняя история давно уже превратилась в телевизионную.

Фото: Аукционный дом "12-й стул"

Три миллиона долларов на сундук Колчака

Архив Александра Васильевича Колчака принадлежал его внуку Александру Ростиславовичу Колчаку, некоторое время назад скончавшемуся в Париже. Наследство своего дедушки, Верховного правителя России, потомок хранил в сундуке, и никто из его родственников или знакомых понятия не имел об этих ценностях. А ценностей в сундуке оказалось немало: письма жене Софье Федоровне Колчак и ее воспоминания, черновики писем союзникам, декларации Омского периода, фотографии и т.д. Все это "ушло" с молотка за более чем три миллиона евро. Известно, что главным приобретателем стало государство, тем не менее часть предметов попадут и в частные коллекции. Цены во время аукциона взлетали до фантастических пределов. Так, грамота о даровании Капитану I ранга Александру Колчаку военного ордена Св. Георгия была продана за 165000 евро, не включая комиссию аукционного дома. Это важнейшее событие состоялось 21 ноября 2020 года в Париже, в 12-м зале аукционного центра Drouot. Аукционный дом "12й стул" тоже участвовал в аукционе, но покупки не раскрывали. А когда была выставка архива в Доме русского зарубежья, совладелец "12го стула" выступал в качестве контрибютора.

Кинолетопись Тарковского

Уникальная пленка-кинолетопись, сделанная на съемках фильма "Андрей Рублев" (в авторской версии - "Страсти по Андрею") - одного из самых ярких явлений мирового кинематографа. Пленка никогда не демонстрировалась публично.

В кинолетописи, сделанной на съемках легендарного фильма, все участники съемочного процесса словно не замечают снимающего и держатся совершенно естественно, иногда дурачатся, иногда ссорятся. Режиссер Андрей Тарковский и поэт Николай Глазков (который сыграл "летуна Егорку") катаются на лодочке на озере, Тарковский ездит на лошади. На пленке появляются актеры фильма Анатолий Солоницын, Михаил Кононов, Иван Лапиков, Юрий Назаров, Болот Бейшеналиев, директор фильма (и исполнительница роли матери Иисуса) Тамара Огородникова и даже оператор Вадим Юсов. На отдельных кадрах фильма можно увидеть подготовку ко многим, как окажется в будущем, ключевым эпизодам классического произведения отечественного и мирового киноискусства, в том числе это сцена полета на воздушном шаре, которая станет прологом фильма; разговор Андрея Рублева и Феофана Грека (новелла "Страсти по Андрею"); нападение татар на Владимир (новелла "Набег"); сцена перед поднятием колокола (новелла "Колокол").

Фото: Аукционный дом "12-й стул"

Тульский Токарев и кольцо декабристов

Чуть более двух лет назад у секретаря аукционного дома "12й стул" раздался звонок. На том конце сообщили, что о нашем Доме узнали из телевизионного сюжета и предлагают архив шансон-исполнителя Токарева. В процессе общения выяснилось, что речь идет вовсе не о певце Токареве, а о его однофамильце - великом оружейнике Федоре Токареве. Который, кроме всего прочего, является и конструктором первого панорамного фотоаппарата в России.

Фото: Аукционный дом "12-й стул"

В этом ценнейшем архиве нашлись его неопубликованные воспоминания, первая оружейная работа, уникальный "казачий" фотоальбом с детскими и ранними фотографиями; один из прототипов данной камеры, сконструированный и собранный автором вручную; экземпляр следующего аппарата в серии "ФТ-2", доработанный Токаревым лично; уникальные панорамные фотографии Москвы, снятые конструктором на собственную камеру. Кроме того, среди находок было декабристское кольцо Евгения Оболенского, сделанное из кандалов, в которых содержались декабристы. Кольца обкладывались золотом из украшений их жен. Именно этот лот и стал самым дорогим на аукционе - продан за шесть миллионов рублей.

Французская сенсация

Литературная и коллекционная сенсация произошла буквально на днях во Франции: обнаружены свыше 1600 листов рукописей одного из самых значительных французских писателей XX века Луи-Фердинанда Селина. В июне 1944 года Селин оставил их в своей парижской квартире на улице Жирардон. Квартира была разграблена и с тех пор рукописи считались утерянными.

Среди найденного - черновики романов "Смерть в кредит", "Бойня" и, самое главное, - неизданной книги "Воля короля Крогольда", которая должна была войти в трилогию с "Путешествием на край ночи" и "Смертью в кредит" (об этом Селин упоминает в романе "Из замка в Замок").

Часть архива пойдет в фонды Национальной библиотеки, которая уже признала авторство текстов, написанных от руки Селина, и скрепленных деревянными прищепками, как он это делал раньше. Остальное, вероятнее всего, будет продано на аукционе, название которого пока не оглашено.