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28.08.2021 08:10
Рубрика: Экономика

Половина заемщиков сомневаются, что смогут погасить кредит

Текст: Елена Манукиян

Только 50 процентов заемщиков с уверенностью заявили, что смогут погасить кредит без просрочек. Об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником24", пишет ТАСС. Вторая половина респондентов усомнилась своих возможностях. Так, каждый пятый ответил, что не может спрогнозировать свою платежеспособность на весь период кредита. А каждый третий сообщил, что опасается возникновения сложных ситуаций, в том числе - потери работы, из-за которых могут возникнуть проблемы с погашением займа.

Фото: Сергей Куксин
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В исследовании также отмечается, что только у 30 процентов опрошенных есть сбережения, которые помогут им покрыть расходы в случае возникновения таких ситуаций. При этом 10 процентов из них ответили, что на свои сбережения смогут прожить более года, а 50 процентов сказали, что сбережений хватит максимум на один-два месяца.

Ранее Национальный совет финансового рынка предложил выдавать кредиты по трем документам: паспорту, ИНН и СНИЛС, это поможет лучше отслеживать кредитные истории граждан. В Центральном банке сообщили, что предложения будут рассмотрены, а также обратили внимание на тот факт, что в большинстве случаев сведения об ИНН и СНИЛС сегодня также предоставляются клиентами, но записываются с их слов.

Экономика Финансы Долги и кредиты Госфонды и контрольные органы Центральный банк Рынок кредитования

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